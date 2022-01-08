Московский психолог рассказала, как укрепить связь с семьей в новогодние каникулы

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Советами о том, как организовать досуг всей семьи так, чтобы сделать близких людей еще ближе, поделилась с редакцией педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Марина Архипова.

Наполните свое свободное время приятными вещами

Каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть, набраться сил. Это действительно важно. Все члены семьи напряженно учатся и работают, и вот настало время восстановиться эмоционально и физически. Здоровый сон, свежий, воздух, умеренная физическая активность, положительные эмоции — все это слагаемые грамотного отдыха. Добавьте к этому то, что вам всегда нравилось, но в рабочие будни никогда не доходили до этого руки. Например, можно дочитать давно отложенную книжку или начать всем вместе читать что-то новое.

Станьте настоящей командой

Поставьте амбициозную цель, объединяющую всех членов семьи, и отнеситесь к ней со спортивным азартом: докажите, что вместе вы это точно сможете. Это даст возможность вам и вашему ребенку почувствовать себя равноправным членом команды, понять преимущества командной работы, когда можно положиться на более опытного и умелого, научиться у него чему-то полезному. Школьнику это поможет в дальнейшем точнее определять свое место в коллективе, подскажет, как выстраивать отношения. А родителям получить удовольствие от совместной деятельности. Например, можно навести порядок в квартире: избавиться от лишнего и освободить место для нового, создать «чувство дома».

Поговорите о главном

Порой мы проходим мимо того важного, что происходит в жизни наших близких. Банально не хватает времени сесть и обстоятельно поговорить. Выходные — время, когда можно не торопиться: всей семьей собраться вместе и услышать каждого. Можно, например, записать видеоинтервью с каждым членом семьи и смонтировать из них небольшой видеоролик — дети смогут применить свои знания в ИТ, а у родителей появится возможность в современном формате обсудить с подрастающим поколением важные темы.

Играйте в игры

Игра — универсальное средство для того, чтобы отлично провести время в любой компании. И в кругу семьи в том числе. Она поможет найти общий язык взрослым и детям, узнать больше друг о друге, получить массу положительных эмоций. Подойдут традиционные настольные игры, командные видеоигры, спортивные состязания, которые просто организовать в домашней обстановке, интеллектуальные баттлы и так далее.