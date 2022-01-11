Сбросим срочно оливье: как привести фигуру в порядок после праздников

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После долгих каникул, включающих праздничные застолья, вернуть свое тело в форму мечтает каждая женщина. Как это сделать, «Вечерке» рассказала эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.

По словам эксперта, специальных правил для быстрого сброса килограммов после новогодних праздников не существует. Но если регулярно следовать следующим рекомендациям, результат будет.

Совет 1. Скажем «нет» быстрым углеводам

— Необходимо исключить из рациона или минимизировать потребление быстрых углеводов, таких как сахар, мука, — отмечает Анастасия Тараско. — Они все ускоряют набор веса. Также не стоит налегать на жирное мясо, птицу, сливочное масло. В рационе можно оставить морскую рыбу и масло гхи (вид очищенного топленого масла. — «МВ»).

Совет 2. Питаться на раз, два, три!

— Хороший результат даст переход на сбалансированное трехразовое питание, — уверена диетолог. — Блюда на завтрак, обед и ужин должны наполовину состоять из овощей, на четверть — из белков, например, мяса, и «длинных» углеводов — круп, бобовых. Без последних можно обойтись, если есть чувство насыщения.

Между приемами пищи врач советует пить простую или минеральную воду с добавлением нескольких капель яблочного уксуса или сока, травяной чай.

Совет 3. Стать немного веганом

Сбросить лишние килограммы помогут разгрузочные дни. Их можно устраивать два-три раза в неделю.

— В эти дни нужно питаться только растительной пищей и пить много жидкости, — подчеркивает врач.

Совет 4. Подружиться со спортом

— Без физической нагрузки при похудении никак не обойтись. Начать можно с утренней зарядки, ежедневных прогулок, а затем добавить онлайн-занятия фитнесом или регулярные походы в спортивный клуб, — говорит Анастасия.

Совет 5. Найти наставника

Если ничего не помогает, лучше обратиться за помощью к специалисту, который сможет разработать индивидуальные рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.