Юрист объяснила, может ли убийца девочки в Костроме избежать тюрьмы

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Если в результате психиатрической экспертизы выяснится, что один их совершивших убийство пятилетней девочки в Костроме Вадим Беляков имеет заболевания, вместо тюрьмы его направят на лечение. После его прохождения за мужчиной будут наблюдать врачи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко, комментируя заявление Белякова, который не считает убийство ребенка преступлением.

Эксперт отметила, что в таких случаях назначается психиатрическая экспертиза.

— Выясняется, имеются ли у него какие-либо заболевания, которые влияют на то, что он неадекватно воспринимает действительность. Осознавал ли человек то, что в результате его действий наступают последствия, которые запрещены на территории РФ, — рассказала специалист.

В случае если человек не осознавал, что делает, в отношении него не выносится приговор и его направляют на лечение. Эксперт отметила, что для убийцы такой вариант не менее безболезненный, чем тюрьма: после прохождения психиатрического лечения люди перестают быть опасными для общества, однако из-за использования препаратов не могут вести полноценную жизнь.

Срок лечения в каждом случае определяется индивидуально, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Если нужно лечение, то тут суд уже ничего не определяет, все зависит от медицинских показателей: в среднем год или два они проходят интенсивное лечение, а потом находятся под амбулаторным наблюдением. Из сферы влияния карательной системы человек выпадает, но находится под сферой влияния психиатров, — рассказала эксперт.

По словам Гриценко, психиатрическая экспертиза проводится примерно 30 дней. Человек помещается в стационар, за ним наблюдают, проводят определенные тесты, после чего врачи определяют, имеются ли у него заболевания. Медики готовят заключение и направляют его в суд, на основании этого судья принимает решение, отметила юрист.

Эксперт заметила, что в случае выявления обмана слова убийцы не будут дополнительным отягчающим обстоятельством.

— Они все говорят, что страдают психиатрическими заболеваниями, думают, что это лучше. На самом деле, зная нашу судебно-психиатрическую систему, это точно не лучше, — заключила эксперт.

Один из убийц пятилетней Вероники из Костромы Вадим Беляков не считает, что совершил преступление. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Беляков заявил, что не считает себя преступником и не понимает, где находится. Убийца заверил, что они вместе с партнером Денисом Герасимовым «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».

Единственное, что волнует Белякова, — безопасность его родителей. Преступник боится, что с его родственниками могут «поквитаться». Герасимов, в свою очередь, боится смерти. Оба злоумышленника активно требуют встречи с близкими, передает SHOT.

Изнасиловали и убили

4 января в Костроме исчезла пятилетняя девочка. Она вышла поиграть около Дома культуры, в котором работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Момент похищения попал на камеру.

IMG_0713.MOV / Видео: Telegram-канал «112»

Общежитие, в котором позже нашли тело малышки, находится рядом с ДК. Злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой найдено большое количество ножевых ранений. После убийства мужчины поместили тело девочки в спортивную сумку, чтобы скрыть следы, однако злоумышленников задержала полиция.

Семья, в которой воспитывалась девочка, была благополучной — никто из ее членов не привлекался к административной или уголовной ответственности.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Изначально оба задержанных признали вину, при этом один из них до этого был осужден за педофилию. Второй ранее отбывал наказание за кражу.