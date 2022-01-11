Обниму, предскажу, похвалю: в столице появились необычные вакансии

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В конце прошлого года в Москве появилась необычная вакансия — хвалитель. Специалисту нужно делать комплименты клиентам магазина бижутерии. «Вечерка» узнала, что еще интересного предлагает столичный рынок труда.

Выгодно!

Хвалителю обещают достойную зарплату — от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом требований к кандидату немного: опрятный внешний вид, красивая улыбка, хорошее настроение. Желающему «обсыпать комплиментами покупателей» нужно прислать работодателю вместе с резюме свою фотографию. Пиар-эксперт Юлиана Шунина отметила, что появление новой профессии вызвано желанием людей вернуться из цифрового поля в реальный мир.

— Многие остро ощущают нехватку личного общения, дефицит искренности. Думаю, с этим связан поиск «адвокатов бренда» в виде «хвалителей», — объясняет Юлиана. — При этом ранее я с такой вакансией не встречалась. Сталкивалась с позициями профессиональных «обнимателей», моделей отдельных частей, тела (например, рук. — «МВ»), людей, занимающих места в очередях.

Стилист для еды

Еще одна необычная и очень популярная вакансия на столичном рынке труда — фудстилист, или фудфотограф (от английского слова food — «еда». — «МВ»). Их ищут рестораны, магазины еды, кондитерские.

— Задача фудстилиста — сделать из еды произведение искусства, создать привлекательный образ блюда для рекламного ролика или фотографии. Ведь все чаще люди принимают решение о посещении заведений исходя из своего онлайн«общения» с этим проектом — через социальные сети, сайты, приложения, — говорит Шунина.

Опытные фудстилисты зарабатывают до 170 тысяч рублей в месяц.

Астролог в IT-компанию

Столичная IT-компания ищет астролога для нового приложения «Гороскопы». Специалист будет составлять персональные прогнозы пользователям, которые вводят свои данные в приложение. Важное требование к соискателю — владение английским языком. Зарплата зависит от количества прогнозов: каждый стоит по 255 рублей.

Все профессии важны

Удивительные вакансии предлагает не только столичный рынок труда — их можно найти по всей России. Специалист по подбору персонала Дмитрий Алексеев рассказал «Вечерке» о самых необычных новых предложениях.

Котоняня

Количество предложений от работодателей для котонянь в январе 2022-го значительно выросло из-за того, что люди уезжали на новогодние праздники и им не с кем было оставить любимого питомца, — рассказывает эксперт. — В задачи нянь для котиков входит: приходить несколько раз в день к животным и кормить их. Оплата по договоренности с хозяином. Средняя цена — 500 рублей за день.

Физиогномист

В Краснодаре агентство, которое оказывает услуги по консультированию бизнеса, ищет психолога-физиогномиста. Он должен подготавливать характеристику человека по фотографии: поведение, интересы, вкусовые предпочтения, психологическое состояние и мировоззрение. Занятость предлагают частичную, а зарплату — достойную, около 100 тысяч рублей. Человек обязательно должен иметь психологическое образование и подобный опыт работы.

Водитель гольфкара

Ялтинский отель в конце 2021 года искал водителя гольфкара. Такой специалист должен был возить клиентов по территории отеля, вовремя подавать транспорт, следить за наличием парковочных мест у отеля. Кандидату на эту должность требовались водительское удостоверение категории В, опыт работы и водительский стаж не менее пяти лет. Зарплату предлагали от 40 тысяч рублей.

Организатор мероприятий

Казалось бы, что необычного в этой вакансии? Все бы ничего, если бы массовика-затейника не искал... новосибирский крематорий. Такой человек должен коммуницировать с клиентами, организовывать траурные церемонии, оформлять зал, составлять прощальную речь. Требования к кандидату: высшее образование, стрессоустойчивость. Зарплата от 30 тысяч рублей.

Заточник лыжных палок

Если вы живете в Москве, но устали от суеты, работа вблизи белоснежных горнолыжных склонов может стать хорошим вариантом. Одной из столичных лыжных баз требуется сотрудник, в чьи обязанности входит заточка наконечников лыжных палок. Опыт работы не требуется. Важны пунктуальность, исполнительность, ответственность. Убирать свое рабочее место сотруднику тоже будет необходимо. Платить обещают 65 тысяч рублей.