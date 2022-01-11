До новой линии рукой подать: столичная подземка продолжает расти

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10 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, как на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ведется строительство пересадки на станцию Бирюлевской ветки.

По его словам, в данный момент ограждающие конструкции котлована выполнены более чем на две трети. Технология «стена в грунте», по которой сооружают этот объект, позволяет исключить влияние на окружающую застройку при разработке котлована.

Обе станции будут иметь уникальный архитектурный облик. Так, дизайн «Кленового бульвара» внешне напоминает объекты расположившейся неподалеку усадьбы «Коломенское». Облик станции Бирюлевской линии придумывали во время международного конкурса: Архитектурное бюро Захи Хадид предложило собственную концепцию с интересной системой освещения.

В международную команду, занимающуюся разработкой дизайна, вошел и российский концерн, который занимается масштабными проектами квартальной застройки, развитием собственного производства экологически чистых материалов для строительства.

— Дизайн станции «Кленовый бульвар» на Бирюлевской линии будет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением. Один из акцентов сделали на технологичность — современное программное обеспечение и методы проектирования обеспечат удобную навигацию для пассажиров, — сообщил генеральный директор концерна Алексей Добашин.

После завершения строительства БКЛ и Бирюлевской ветки будут доступны новые удобные маршруты на юг столицы.

Напомним, что проектирование Бирюлевской линии было завершено в середине прошлого года. Теперь здесь должны появиться десять станций с рабочими названиями: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

Сейчас в окрестностях новых станций живет около полумиллиона человек. Еще почти четверть миллиона — работают.

Линия будет проходить по территориям семи районов. Она стартует на территории бывшей промзоны ЗИЛ, которая сейчас активно реорганизуется. Также с нее можно будет пересесть на перспективную Троицкую линию. Бирюлевская линия метро имеет потенциал для продления в Щербинку.

В районе станции «Битца» она будет пересекаться с железной дорогой и соединяться со вторым Московским центральным диаметром.

КСТАТИ

В день открытия десяти новых станций БКЛ был составлен топ-3 популярных станций нового участка Большой кольцевой. Это «Воронцовская», «Кунцевская» и «Мичуринский проспект»

ЦИФРА

10 станций разместятся на участке длиной 22,2 километра между станцией МЦК «ЗИЛ» и районом Бирюлево.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

С 2011 года в столице построили 177 километров линий и 90 станций метро и МЦК, а до 2023 года в систему метрополитена планируется ввести еще 24 станции.