Желание точно сбудется: как привлечь счастье в старый Новый год

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13 января старый Новый год. Отмечают его не так широко, как Новый год 1 января, но и у этого праздника есть обычаи. О традициях старого Нового года «Вечерке» рассказала культуролог, автор книги «Новый год в России. История праздника» Анастасия Углик.

Вместе с властью в Советском Союзе сменился и календарь. Реформаторы избавились от старого юлианского груза и зашагали с миром в ногу по григорианскому календарю. Попутно родился уникальный праздник-парадокс — старый Новый год, который продолжают отмечать и по сей день. Но на один неофициальный день приходилось множество новых официальных: составители советского календаря попытались заменить праздники церковные светскими.

В этом власти не хотели отставать от церкви, у которой каждый день был праздником какого-нибудь святого. Историк Юлиан Бромлей в статье «Новая обрядность — важный компонент советского образа жизни» отмечает, что народные обычаи, складывающиеся долгими веками, оказываются очень живучими. Так, как мы знаем, многие христианские праздники фактически оказались переосмысленными языческими, с частичным сохранением внешней формы, но новой «идеологической базой».

В советское время со «старыми» формальностями поступили таким же образом. Чего стоит «рыбный день» советского общепита, четверг, который формально противостоит православной традиции постных среды и пятницы, а фактически стал их заменой. Однако, как ни старалась советская власть, изжить традицию празднования старого Нового года так и не удалось.

Гадаем на каше

В ночь на 14 января гадания считаются не менее точными, чем на Рождество и Крещение. В 2 часа ночи старшая женщина в семье варит кашу:заливает крупу водой и ставит в духовку. Когда каша сварится, ее изучают: если кастрюлька полная, а каша рассыпчатая, то год будет счастливый.

Вещие вареники

На старый Новый год можно наготовить вареников или пирожков «с сюрпризом». Если едоку попадется фасолина — жди прибавления семейства, горошина перца — яркие впечатления. Веточка укропа предвещает хорошее здоровье, лавровый лист — удачу. Если попадется пуговица — предстоит успешный шопинг, кольцо — готовьтесь к свадьбе.

Помиритесь те, кто в ссоре

Если вы планируете восстановить отношения с кем-то из друзей, лучшее время для этого — вечер 13 января. Полагается взять свиную ногу или мясной пирог и заявиться в гости к тем, с кем разругались.

Не стесняйтесь дарить денежки

Под Новый год не принято одалживать деньги, чтобы не навлечь на себя финансовые потери в течение предстоящего года. Зато деньги можно дарить и получать в подарок: купюры в конвертике предвещают прибыток.

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Каким будет жених?

Берем сухарики, кольцо и крючок, перемешиваем в миске вместе с пуговицами, камешками и другими мелочами. Накрываем посудину полотенцем и тащим не глядя первую попавшуюся вещь. Если попадется сухарик — муж будет богатый, если кольцо — красавец, если крючок — брак будет сложный.

Одиночество, уходи!

Если в ночь на 14 января вы остались в одиночестве, выйдите на улицу и прогуляйтесь: если услышите хлопушки, крики «ура», а еще лучше — увидите людей в праздничном настроении, скоро ваше одиночество кончится. Не за горами новые перспективные знакомства, возможно даже замужество.

Все оставим дома

До 15 января ни в коем случае нельзя выносить из дома мусор— даже конфетти из хлопушек. Наши предки считали, что вместе с мусором можно «выкинуть» богатство и благополучие. Также не положено считать мелкие монетки.

Пишите письма

Напишите на 12 листах по одному желанию. Переверните записки написанным вниз, перемешайте и положите на ночь под подушку. Утром вытащите не глядя три листка — именно эти желания и сбудутся.

Фото: Рixabay

Во всей красе

Старый Новый год нужно тоже встречать красиво: нарядитесь, сделайте стильную укладку и макияж. Ни в коем случае нельзя раздражаться и ворчать на близких, чтобы не отпугнуть счастье в новом году.

Ребенка предскажет иголка

Вденьте в ушко иглы нитку. Сравняйте ее кончики, возьмитесь за них и направьте острие висящей вниз иглы в центр ладошки. Поперечное раскачивание иглы — к рождению девочки, продольное — мальчика.

Гребень всезнающий

Возьмите расческу, расчешите волосы перед сном и положите ее под подушку на ночь. Ваших действий при этом никто не должен видеть! Тихонько произнесите слова: «Суженый мой, ряженый, ты во сне ко мне приди и голову мою причеши». Этой ночью вам должен присниться будущий жених.

Чистота первым делом

14 января нужно встать пораньше, в сумерках, и первым делом хорошенько умыться или принять душ. Этот полезный и простой ритуал поможет сохранить крепкое здоровье на весь год.

Кис-кис!

Если у вас дома живет кошка, дождитесь момента, когда она выйдет в другую комнату. Загадайте желание и мысленно спросите: сбудется ли оно? Позовите свою питомицу и проследите за ее реакцией. Если кошка ступит в комнату левой лапой — желание сбудется, правой — увы, нет. А вот если хвостатая не откликнется на зов, это означает, что все в ваших руках.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

И о погоде

Если 14 января ясное небо и сухой мороз, значит, лето будет теплым. Оттепель сулит прохладное лето. Сильный снегопад обещает дождливую весну и лето: без зонта не обойтись!

БОГАТАЯ КУТЬЯ

Во многом традиционный новогодний стол похож на рождественский. Как и в Сочельник (канун Рождества), подавалась кутья — каша из пшеницы, риса, чечевицы и других круп. Однако она была уже не постной — на воде, а «богатой» — на молоке и со сливочным маслом. Также в кутью кладут мед, орехи, сухофрукты и цукаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, семейный психолог:

— Новый год — главный домашний праздник в нашей стране, а домашние, семейные традиции — одни из самых устойчивых в человеческом обиходе. Поэтому старый Новый год и выжил среди многообразия советских обычаев и ритуалов. Этот праздник воспринимался людьми в СССР как возможность почувствовать связь со своими корнями, от которых коммунистическая идеология предлагала отказаться, уничтожив сословное деление. Но семья, род составляют важную часть нашей личностной идентичности, от которой до конца отречься трудно.