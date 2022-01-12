«Пустой человек не знает язык таланта»: балерина Илзе Лиепа — о скандалах во МХАТе и силе искусства

Фото: Личный архив Илзе Лиепы

Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», художественным руководителем которой является балерина Илзе Лиепа. «Вечерка» поговорила с народной артисткой России о современном искусстве.

— Илзе, в конце прошлого года состоялась премьера гала-спектакля «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел» с вашим участием. В чем особенность новой постановки?

— Из-за пандемии мы ждали премьеры уже два года. Мы все это время очень переживали. Нам очень хотелось, чтобы эта работа увидела свет. В проекте задействованы 140 детей, они провели огромную работу. Оригинальный сценарий, написанный нашей творческой командой. Глубокая интересная музыка, хорошая работа по костюмам. Весь проект гармоничен. И для всех участников это возможность прикоснуться к глубокому, серьезному, профессиональному искусству хореографии.

— Нужно ли удивлять зрителя балета чем-то принципиально новым или классика остается самой востребованной?

— Я думаю, что это два разных подхода. Эти направления одинаково важны. Сейчас жизнь показала, что классическое наследие, которое прежде всего несет именно русский балет в своем самом лучшем представлении, качестве, внутреннем и духовном направлении, — наша сила и наше достояние. Потому что после Октябрьской революции долгие годы решался вопрос: нужен ли балет и в каком виде он должен быть.

В конце 1920-х определилась позиция: нельзя остановить поиски нового. И синтез искусства: ритмопластика, звучащее слово, поиски музыкальных композиторов — все это способствовало тому, что балет искал новые пути. Чтобы он говорил о современных вопросах. Но, с другой стороны, стало понятно, что нельзя потерять классику. Это как нельзя потерять картины Рембрандта, Рафаэля. Они всегда будут прекрасны. Это то, на что нужно любоваться и находить в этом вдохновение. Так и классический балет. Он должен существовать, и наша задача сохранить его всеми способами.

— Вот во МХАТе имени Горького не так давно был конфликт из-за того, что театр пытаются сделать коммерческим, для широкой аудитории. Нужна ли вообще вульгаризация театра?

— Произведения театрального искусства должны быть талантливы. Театр не должен шокировать или привлекать внимание какой-то скандальностью. Это бывает от беспомощности.

— А в балете как сейчас обстоят дела, есть ли необходимость делать его коммерческим, для широких масс?

— Это касается и балета тоже. Помню, когда прошла премьера балета «Спартак» Юрия Григоровича, это тоже был современный, совершенно оригинальный для своего времени спектакль, одна моя приятельница сказала, что после выхода из театра час ходила вокруг фонтана и не могла прийти в себя. Она пережила невероятное событие в жизни, потрясение, с которым она должна была справиться. Вот таким и должен быть театр, к этому нужно стремиться.

Фото: Александр Яковлев

— Как вы считаете, могут ли конфликты в театрах привести к новому витку творческого развития?

— Любые конфликты никогда не способствуют тому, чтобы что-то было хорошо. Ни в семье, ни в творчестве. Миром все равно правят единодушие, любовь. Знаете, чтобы родился талантливый спектакль, надо чтобы внутри театра создалась такая атмосфера, в которой была бы собрана команда единомышленников.

— Вы в «Инстаграме» выглядите утонченно, и ваш образ очень отличается от образа балерины Анастасии Волочковой. Как вы относитесь к ее фотографиям шпагатов?

— Я не слежу за ее фотографиями, но у Волочковой замечательный шаг, для балерины это очень хорошо.

— Вы дочь известного балетного артиста Мариса Лиепы. Именно отец привил вам любовь к балету? Вашей дочери Надежде уже 11 лет. Вы видите в ней продолжателя балетной династии?

— Да, именно семья и творчество отца стали той нитью, которая привела нас с братом Андрисом в балетную профессию. Безусловно, и я, став одним из организаторов русских национальных балетных школ, конечно, не могла лишить свою дочь возможности прикоснуться к этому. И мое глубокое убеждение состоит в том, что каждая девочка должна заниматься балетом. Поэтому Надя с прошлого года стала ученицей Московской академии хореографии. Мой отец и брат тоже ее окончили. Для меня это очень ценно. А дальше посмотрим, как все будет развиваться.

— Если бы вы встретили человека, который не знает, что такое балет, как бы вы объяснили ему, в двух-трех предложениях?

— Балет — это прекрасное искусство, в котором не разговаривают, а объясняются жестом. В котором музыка расскажет о том, что не передать словами. Балет начинается там, где бессильно слово.

— Накануне каждого Нового года возникает ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре. Что в этой постановке такого, что люди готовы платить за это большие деньги?

— Балет «Щелкунчик» в Большом театре поставлен хореографом Юрием Григоровичем, который начал свою работу в 1960-х годах и несколько десятилетий отдал этому театру и возглавлял труппу. Он поставил за эти годы целый ряд спектаклей, которые стали особым стилем Большого театра. Спектакль «Щелкунчик», мне кажется, один из самых светлых спектаклей Григоровича. Он иллюстрирует музыку, и в этом его сила. И конечно, стоит увидеть это своими глазами.

Фото: Елена Пушкина

ДОСЬЕ

Илзе Марисовна Лиепа родилась 22 ноября 1963 года в семье народного артиста СССР Мариса Лиепы. В 1981 году окончила Московское академическое хореографическое училище. А в 1991 году — педагогическое отделение ГИТИСа. Советская и российская балерина. В 2002 году получила звание народной артистки РФ. С 2016 года художественный руководитель премии «Весна священная». Выпустила несколько книг. Не замужем, воспитывает 11-летнюю дочь Надежду.

Боль — не помеха

Илзе Лиепа рассказывала, что много раз приходилось танцевать с переломанными пальцами, лодыжками и даже на уколах. Балерина объясняет, что такая самоотверженность появляется из любви к профессии и чувства ответственности.

Сошла с экрана

Илзе Лиепу не раз приглашали на съемочные площадки в качестве актрисы. Она сыграла 14 ролей в кино. Среди них фильмы: «Михайло Ломоносов», «Первая любовь», «Империя под ударом».

Диеты

Из-за профессии звезде просто необходимо держать себя в форме. Балерине приходится ограничивать себя в питании, отказываться от любимых сладостей, булочек и вредных продуктов. О своем методе похудения она даже написала целую книгу. Так, самой главной проблемой Илзе называет частые перекусы. А вместо сладкого чая с конфетами балерина рекомендует пить воду или чай без сахара.

Неудачные браки

Илзе Лиепа была замужем дважды. Сначала за скрипачом Сергеем Стадлером, затем за предпринимателем Владиславом Паулюсом. Второй брак продлился 14 лет, но все равно распался. Сразу после развода Илзе назвала свой брак роковой ошибкой. Основной причиной развода Лиепа называла отсутствие поддержки мужа, в том числе финансовой.

Творческая династия

Отец Илзе — известный артист балета Марис Лиепа, а ее мать Маргарита Жигунова — артистка Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Старший брат Андрис Лиепа также в балете .

Стать мамой никогда не поздно

С продолжением рода балерина не спешила. Илзе родила дочь Надежду только в 46 лет. Девочка появилась на свет от брака с предпринимателем Владиславом Паулюсом на 10-й год совместной жизни.

Путь к вере

Илзе крестилась в сознательном возрасте, приняла решение самостоятельно: «Было ощущение, что я вступаю на новый путь, который и даст мне тот самый стержень, который я ищу».