Астероид подобрался незаметно

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На новогодних каникулах многие успели посмотреть голливудский фильм «Не смотрите наверх» об огромной комете, которая может уничтожить всю планету. А 11 появилась реальная новость о том, что к Земле движется огромный астероид. «Вечерка» выяснила, есть ли вероятность его столкновения с нашей планетой.

Роскосмос сообщил, что диаметр астероида составляет примерно 325 метров, масса — 27 миллионов тонн. Ближе всего к нашей планете это небесное тело пролетит в апреле 2029 года. Как утверждают ученые, с Землей он не столкнется.

— Траектория полностью рассчитана, — говорит научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов. И вероятность столкновения в 2029 году нулевая, опасности нет. Но астероид пройдет очень близко — на расстоянии порядка 35 тысяч километров от Земли. Для ученых это событие представляет большой интерес. Есть предложения отправить на астероид роботов для его изучения.

Апофис — не единственное небесное тело, которое летит к Земле. В рейтинге самых опасных для нашей планеты астероидов он занимает лишь пятую строчку. Самым опасным считают 1950 DA. Его диаметр — около 1,3 километра. Есть малая вероятность, что он столкнется с Землей в 2880 году. Кроме того, из космоса планете угрожают кометы и межзвездные объекты.

Ранее они уже падали на Землю. На ее поверхности есть минимум 20 кратеров, возникших после падения метеоритов, схожих по размеру с тем, что уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. Ученые не могут точно спрогнозировать все угрозы из космоса, но похоже, подобные катастрофические события происходят каждые 100 миллионов лет.

— В целом вероятность, что человечество погибнет именно от астероида или кометы, не равна нулю, — поделился президент ассоциации «Экология непознанного» Александр Семенов. — Пока нам везет, и Землю защищают более крупные планеты-гиганты. На Юпитере до сих пор бушует ураган диаметром 400 километров, вызванный падением осколка кометы. Пока наша Солнечная система нас защищает, но нужно и самим разрабатывать технологии планетарной защиты.

Мир спасут уголь и мел

Спасение мира от уничтожения астероидом — один из популярных сюжетов фильмов-катастроф. Журналист «Вечерней Москвы» обсудил с астрономом Владимиром Сурдиным кинематографические и реальные способы защититься от космической угрозы.

В фильме Майкла Бэя «Армагеддон» группа астронавтов отправилась на поверхность астероида, угрожающего Земле. Пробурив в нем скважину, они установили ядерный заряд. Взрыв бомбы расколол небесное тело пополам, его части пролетели мимо Земли. На это современные технологии и правда способны. Но лететь на астероид незачем.

— На сегодняшний день с нашими ракетами и технологиями возможно стереть в пыль астероид диаметром менее одного километра еще на подлете к Земле. А тело около пяти километров в диаметре взрыв может расколоть на части. Но некоторые из них наверняка все же упадут на Землю, — считает астроном Владимир Сурдин.

Он добавил, что гораздо эффективнее не уничтожать астероиды, а уводить их в сторону от Земли. Для этого тоже можно применять ракеты. Но есть еще способы.

— На небесные тела оказывают давление солнечные лучи. Кроме того, есть такое явление, как эффект Ярковского. Солнце нагревает астероид с определенной интенсивностью. Удаляясь от Солнца, объект остывает. И от него исходит инфракрасное излучение, которое работает как реактивный двигатель, может менять траекторию небесного тела. А значит, регулируя температуру астероида, мы можем контролировать его движение, — пояснил Владимир Сурдин.

Темные астероиды нагреваются сильнее светлых.

Ученый предлагает покрывать их тоннами мела — их без труда можно доставить ракетой. Более светлые тела можно обсыпать угольной пылью, чтобы их температура, наоборот, повысилась. С помощью таких манипуляций, совершаемых после тщательных расчетов, можно влиять на траекторию полета астероида.

Ученые все меньше видят угрозу в космических телах, летящих на большой скорости к Земле. Для них это возможность узнать больше о том, что происходит за пределами Солнечной системы.

Кроме того, все чаще звучат предложения добывать из астероидов редкоземельные металлы. Эта идея легла в основу нового сатирического фильма Адама Маккея «Не смотрите наверх». По сюжету правительство США решило не уничтожать опасный астероид. Вместо этого они отправили туда роботов, которые должны были расколоть его на мелкие кусочки, чтобы потом добывать из них минералы.