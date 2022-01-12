Как отдыхала Москва в новогодние каникулы

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Жители и гости столицы любовались мегаполисом, общались в соцсетях и мессенджерах и смотрели новые сериалы.

По результатам новогоднего исследования МТС, в зимние праздники за первые дни нового года Московский регион посетили в полтора раза больше гостей из-за рубежа и на 23 процента больше туристов из других регионов России, чем в прошлом году. Москвичи и гости столицы активно посещали традиционные и новые места новогодних гуляний, дарили смартфоны, смотрели фильмы и сериалы, скачав рекордный объем интернет-трафика.

Во время новогодних каникул в сети МТС Московского региона зарегистрировались около миллиона гостей из регионов России и из-за рубежа. Число зарубежных гостей по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза, гостей из регионов России — на 23 процента. Из-за границы Москва приняла больше всего туристов с Украины, из Германии, Белоруссии, США и Армении. Что касается регионов, то чаще других столицу посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Владимира и Нижнего Новгорода. Все они активней пользовались городской подземкой, чем в прошлом году, что видно по росту трафика и объему передачи данных: скачали 471 терабайт, что сопоставимо с объемом 47 тысяч фильмов с высоким качеством изображения.

Самыми популярными местами новогодних гуляний остались Манежная и Красная площади, Парк Горького и ВДНХ. По сравнению с обычными выходными днями в каникулы здесь гуляли в среднем на 40 процентов дольше. К популярным московским арт-пространствам — Государственному музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Третьяковской галерее — добавился Дом культуры ГЭС-2. В первые выходные дни января его посетили на 16 процентов больше гостей по сравнению с первыми выходными декабря 2021 года, когда арт-объект открылся.

В первые дни нового года, когда принято дарить друг другу подарки, компания зафиксировала в сети Московского региона около 445 тысяч новых смартфонов. Это на пять тысяч смартфонов больше, чем в прошлом году. 77 процентов новых гаджетов поддерживают 4G, каждый десятый — 5G.

Времени в новогодние каникулы хватило не только на активные прогулки и посещение арт-пространств, но и на просмотры видео. Абоненты компании предпочли смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск», трафик на которые вырос на 76 процентов и 67 процентов соответственно, а наибольший интерес вызвал новый российский сериал «Почка».

В соцсетях самыми активными стали пользователи ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», где трафик вырос на 14 и 12 процентов соответственно.

Пользуясь активно интернетом, абоненты компании установили новые рекорды для Московского региона: за новогодние каникулы объем мобильного интернет-трафика вырос в сети компании на 33 процента — до 33 457 терабайтов, домашнего — на 21 процент — до 140 тысяч терабайтов.