«Всегда мы будем вместе»: Софья Эрнст публично поздравила Ренату Литвинову с юбилеем

Фото: Instagram/sofyapavlovna

Софья Эрнст в своем Instagram публично поздравила актрису и режиссера Ренату Литвинову с юбилеем.

В честь 55-летия актрисы жена продюсера Эрнста опубликовала подборку совместных фото с именинницей, сделав множество комплиментов.

— Явление по имени Рената. Любимая, непостижимая, смешная, проницательная. Больше, чем друг. С днем рождения! Люблю, люблю, люблю. Можно всегда мы будем вместе? — подписала публикацию Софья Эрнст.

Рената Литвинова в свою очередь прокомментировала пост:

— Любимая! Соня.

К поздравлениям присоединились и фолловеры Софьи Эрнст: «Вы обе бесконечно прекрасны. С Днем рождения. Она — правда явление»; «Счастья и творчества вам, девочки».

Ранее Софья Эрнст опубликовала фото со своими детьми во время семейного отдыха. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья в браке с 2017 года. Влюбленная пара не афишировала свою помолвку, однако позже Софья все же подтвердила, что они с Эрнстом официально зарегистрировали отношения. В семье воспитываются трое детей: Кира, Эрика и сын, имя которого до сих пор держится в секрете.