Зачем на прудах в Москве зимой ставят красные ящики

Речной рабочий ГУП «Мосводосток» Андрей Сизов проводит аэрацию Чистого пруда / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

12 января «Вечерняя Москва» вместе со специалистами Мосводостока съездила на Чистые пруды, чтобы узнать, откуда зимой на столичных водоемах появляются красные деревянные ящики и как это связано с самочувствием рыбы.

Столичные пруды — это настоящие оазисы мегаполиса, маленькие экосистемы со своими обитателями. Пожалуй, ни в одном городе России не уделяют столько внимания состоянию искусственных водоемов, как в Москве. Город дорожит ими, поддерживает водоемы в надлежащем состоянии, при необходимости — реконструирует, летом регулярно чистит, а зимой — насыщает воду подо льдом кислородом. Этот процесс называется аэрация, и он начинается в тот момент, когда пруд покрывается ледовой коркой.

— Аэрация нужна для насыщения воды кислородом. По нормам в пруду должно быть четыре миллиграмма кислорода на литр воды. Это помогает выжить растительности, рыбам и микроорганизмам, проживающим в водоеме, — рассказывает заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района № 1 ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко.

В московских прудах обитают самые разные виды рыб. К примеру, в Патриаршем пруду уже десять лет живут карпы, а в Чистых прудах, куда специалисты Мосводостока с утра приехали для проведения аэра ции, живет карась.

Чтобы насытить воду кислородом, нужно пробурить небольшую лунку, установить аэрационный ящик, который перед этим специально выкрашивается в красный цвет, чтобы был виден издалека. В лунку опускается шланг, по которому из компрессора подается воздух. Это так называемая принудительная аэрация. Существует еще «естественная аэрация», когда достаточно просто просверлить лунку во льду. Этот способ применяют, когда морозы не очень сильные. Если же погода, как сейчас в Москве, холодная, просверленная лунка замерзнет где-то через полтора часа, и при повторной аэрации сотрудникам Мосводостока придется сверлить ее заново.

— После этих работ на водоем приезжает экологическая лаборатория Мосводостока, которая берет пробы воды. Если кислорода недостаточно, аэрация проводится еще раз, — говорит Дмитрий Куприенко.

Аэрация — регламентируемая процедура, которую проводят ежедневно. На один гектар водоема положено две лунки. Всего же на 251 водоеме, подведомственном Мосводостоку, в сезон пробурили более 300 лунок. Проводится аэрация до тех пор, пока с прудов полностью не сойдет лед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— В 2022 году планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских, каскад Лефортовских, Гончаровский. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство. Московские пруды не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха.