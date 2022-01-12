Названы лауреаты конкурса «Доброволец Москвы— 2021»

Победитель конкурса «Доброволец Москвы — 2021» Загир Агамов держит диплом, который ему вручили за первое место в номинации «Организатор добрых дел». Он работает врачом в поликлинике, а в свободное время проходит бесплатные занятия по оказанию первой помощи в рамках своего проекта «Спаси ближнего» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Объявлены лауреаты ежегодного конкурса «Доброволец Москвы — 2021». 12 декабря они поделились с «Вечерней Москвой» впечатлениями от победы и рассказали о своем волонтерском опыте.

Вот уже семь лет конкурс «Доброволец Москвы» объединяет лучших волонтеров столицы. Это самые активные, неравнодушные и позитивные жители нашего города, которые всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

В 2021 году на конкурс было отправлено более 850 заявок, в том числе коллективных. Участвовать можно было в семи номинациях, победителями и призерами стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений, а в рамках специальной номинации «Спасибо» отметили 60 жителей столицы.

— Добровольцы поддерживают весь город, а мы всегда готовы помочь волонтерам в развитии и реализации себя и своих добрых идей. Каждый год мы стараемся стать еще лучше и делаем конкурс более полезным и познавательным, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Самой популярной номинацией стала «Я — волонтер», на нее было подано более 440 анкет. А победила в ней москвичка Татьяна Ведешкина. Сейчас она работает менеджером проектов в компании, которая занимается обучением взрослых английскому языку. Волонтером Татьяна стала в сентябре 2020 года.

— Для меня это был тяжелый год, умерла мама. Мне хотелось отвлечься от грустных мыслей, посвятить себя чему-то полезному, — поделилась она. — И я выбрала волонтерство. Прошла обучение, стала помогать. Заодно, смогла помочь и себе.

Благодаря волонтерству она оправилась от утраты и нашла единомышленников, друзей.

— Волонтерское сообщество — это большая команда неравнодушных людей, и быть их частью для меня огромное счастье, — отметила она.

О победе в конкурсе Татьяна даже не думала, просто подала заявку, чтобы попробовать.

— Было очень неожиданно и приятно занять первое место. Претенденты были сильные, опытные, думаю, что все они достойны победы, — считает москвичка.

В номинации «Организатор добрых дел» первое место занял Загир Агамов, работает врачом в городской поликлинике № 115. Он реализует проект «Спаси ближнего». Вместе с командой коллег-врачей он проводит бесплатные курсы по оказанию первой помощи для москвичей.

— У нас в стране нет единой системы обучения, есть в основном платные курсы. Считаю, что очень важно каждому человеку обладать навыками оказания первой помощи, ведь на улице прохожему может стать плохо, и тогда вы сможете ему помочь, — поделился Загир.

При этом, по его словам, эти знания и навыки живы в памяти всего год. Затем без регулярной практики их нужно обновлять.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 700 тысяч человек сегодня состоят в добровольческом сообществе Москвы. За год их число увеличилось более чем на 100 тысяч. В столице развивается более 30 направлений добровольчества, работают более 6300 некоммерческих организаций. В номинации «Добрая команда. Школа» приняли участие 2133 человека, самому младшему 8 лет. Самому старшему участнику конкурса — 77 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Добровольчество в столице стремительно развивается — в 2021 году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее участников было около 7,5 тысячи. И это не просто статистика. Каждый участник — это по-настоящему инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и всему городу в целом. Московские волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она очень нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам.