«Вагончики» и «Облака»: простые упражнения помогут вернуться в школу

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новогодние выходные завершили свое шествие. Елки, подарки, праздничные представления — какими насыщенными были эти дни! И как далеко они сейчас. Сменившие картинку серые будни напомнили прежде всего об обязанностях. Многие дети к столь разительным переменам оказались просто не готовы. И теперь главная цель родителей — вернуть жизнь в привычное русло.

Зимние каникулы, как и первые радостные впечатления от встречи с одноклассниками, остались позади. Третий–четвертый день неизбежно накативших школьных будней с многочисленными проверками домашних заданий, вызовами к доске, контрольными, наконец, кроме уныния, близкого к депрессивному, других эмоций не вызывает. Не добавляют оптимизма и затянувшиеся зимние ночи, а осознание того, что впереди самая длинная четверть, вколачивает последний гвоздь в безрадостную действительность.

«Как помочь ребенку адаптироваться к школьным будням после праздников?» — вопрос, который волнует сегодня многих родителей, независимо от возраста школьника. О том, как безболезненно преодолеть этот непростой период, «Вечерняя Москва» поговорила с кандидатом психологических наук, клиническим психологом (МГУ), психотерапевтом, автором первой в России книги по интуитивному питанию Светланой Бронниковой.

— Ни для кого не секрет, что опора возвращения в ритм трудовых будней — это режим. В первую неделю стоит уделить ритму питания, сна и отдыха особое внимание, — отмечает эксперт. — Функции лобных долей (отделов мозга, ответственных за программирование и контроль) у детей еще незрелые, и ожидать от ребенка, что он сумеет после длительных каникул спланировать, когда ему делать уроки и когда гулять, не стоит.

Психотерапевт предлагает родителям составить вместе с ребенком почасовой план или распорядок дня. А если данный вариант не подходит, то просто мягко направить подрастающее поколение в нужное русло: «Пора садиться за уроки. Наверное, ужасно не хочется, правда? Давай отведем урокам 45 минут, а потом вместе попьем чаю». Не самые веселые обязанности выполняются легче, если впереди маячит что-то приятное, констатирует Бронникова.

— Уделите время эмоциональной регуляции — поговорите с ребенком о том, что сейчас нормально ощущать себя уставшим и даже немного подавленным, и что причина в первую очередь в дефиците сна и резкой смене графика, — рекомендует специалист. — Детям помладше можно предложить нарисовать свое настроение, выбрав для него нужные цвета. Также с детьми младшего школьного возраста хорошо работают игровые техники: сыграйте с ребенком в игру, где кукла или мишка возвращаются в школу после каникул, — это поможет понять, с каким проблемами ребенок сталкивается в первую очередь, в чем ему нужна помощь.

Особое внимание на психологическое состояние ребенка следует уделить тем родителям, чадо которых не приходило в восторг от процесса обучения до праздничного перерыва. Многие дети испытывают тревогу и напряжение в связи с возвращением в школу, особенно если есть симптомы школьного невроза или ребенку случалось побывать объектом школьной травли, предупреждает эксперт. Дети не всегда готовы говорить на эту тему, но можно предложить им совместные практики осознанности, снижающие тревогу.

Бронникова поделилась с родителями некоторыми упражнениями, которые помогают стабилизировать состояние ребенка. Самое простое из них — «Квадратное дыхание». Его суть заключается в специальной технике дыхания, которая сочетается со счетом: вдох на четыре счета, затем пауза на два, выдох на семь счетов, затем пауза на два.

Следующие два упражнения — «Вагончики» и «Облака» — по своей реализации идентичны. В зависимости от наклонностей ребенка можно предложить ему представить картинку поезда или неба, рассказывает эксперт. После 3–4 глубоких вдохов и выдохов малыш должен сфокусироваться на дыхании. А далее будет работать картинка: перрон с уходящими поездами или небо с облаками. Каждую мысль, которая приходит в голову ребенку, нужно «посадить» в вагончик (или на облако) и посмотреть, как поезд отходит от перрона (или облако улетает, гонимое ветром).