Арсенал возможностей: как родить здорового и умного ребенка

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Правильный подход к зачатию ребенка повышает шансы родить здорового малыша. О том, что нужно знать будущим родителям, — в материале «Вечерней Москвы».

Скрытые инфекции и патологии

В первую очередь и женщинам, и мужчинам стоит обратить внимание на дефицит витаминов, распространенный в России, и хронические заболевания, считает врач — акушер-гинеколог, профессор, доктор медицинских Владимир Шапкайц.

— Надо, чтобы в организме матери не было дефицита йода, железа, фолиевой кислоты. Если есть дефицит фолиевой кислоты, то повышается риск развития пороков центральной нервной системы, сердца. Если женщина вынуждена лечиться из-за какого-то общего заболевания, то надо, чтобы оно было в стадии ремиссии в момент зачатия. Надо, чтобы не было почечной, печеночной, сердечной недостаточности, — отметил специалист.

Также стоит учитывать наличие заболеваний, являющихся в принципе противопоказанием для беременности. Обычно это декомпенсированное состояние всех болезней. Здесь, по словам врача, надо обратить внимание на патологии щитовидной железы (гипотиреоз) и сахарный диабет. Если такие патологии есть, женщину необходимо обследовать и отрегулировать ее состояние.

Кроме того, не лишним будет проверить себя на признаки скрытых инфекций или инфекций, передаваемых половым путем. Владимир Шапкайц считает, что здесь нужно обращаться к медику, только когда есть клинические проявления воспалительного процесса в половых путях. Тогда надо обследоваться и начинать лечение.

Никакого алкоголя

А если родители хотят, чтобы их ребенок был и здоровым, и умным, нужно соблюсти перед зачатием еще одно условие, говорит гинеколог. Речь идет о неупотреблении алкоголя. Его необходимо полностью исключить на время беременности, во время зачатия и за несколько месяцев перед зачатием.

— Даже бокал шампанского может плохо сказаться на будущем ребенке во время беременности. Никто не знает, в какой неудачный момент оно может попасть в организм. Есть такое понятие, как фетальный алкогольный синдром, и есть спектр фетальных алкогольных нарушений, когда нет клинического симптома, который требует особого отношения, лечения, но ребенок просто не такой умный, каким мог бы быть, — пояснил Шапкайц.

Мужчинам специалист также рекомендовал не употреблять алкоголь хотя бы за пару месяцев до зачатия, чтобы сперматозоиды успели обновиться. А если будущие родители хотят более детально узнать, какие риски таит для них беременность, он посоветовал пройти генетическое консультирование.

Арсенал тестов

Врач-генетик одной из столичных клиник, член Европейского общества генетики человека Александр Резник в беседе с «Вечерней Москвой» констатировал, что сейчас есть даже на этапе разговоров о беременности десятки опций в составе исследований, наполненность которых зависит только от кошелька будущих родителей. Благодаря этим данным можно получить ответы на вопросы: были ли в семьях случаи рождения детей с генетической патологией, были ли проблемы с выносом плода у будущей мамы раньше и так далее.

Сам он рекомендует обследоваться на наличие часто встречающихся наследственных заболеваний.

— В идеальном мире родители должны обследоваться, используя доступные комплексные тесты, которые позволяют исключить возможность передачи ребенку наследственных заболеваний. В реальности мы имеем полный арсенал исследований, способных помочь родителям принять решение о том, надо ли зачинать ребенка. А когда зачатие произошло, на девятой неделе имеет смысл сдавать неинвазивный пренатальный тест. И дальше многое станет понятно, — рассказал специалист.

Можно пересадить нужные клетки

При этом пока нет универсального рецепта рождения заведомо здорового или умного ребенка, уверены эксперты. Другое дело, что современные технологии позволяют многие проблемы решать.

В частности, если у родителей обнаружат наследственные заболевания, то можно обратиться в центр ЭКО. Там специалисты отберут у родителя — носителя генетической патологии те клетки, которые наследственных дефектов не имеют, и именно их пересадят будущей маме, а она в свою очередь с высокой долей вероятности сможет родить здорового ребенка, уточнил Александр Резник.

Врач также назвал мифом генетическую несовместимость партнеров.