«Белая» лихорадка у ребенка: чем она отличается от «красной» и как с ней бороться

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Наиболее опасна для детей повышенная температура тела, которую называют «белой». При ней нужно срочно вызывать врача. Самостоятельно бороться с лихорадкой нельзя — это опасно. О том, как отличить «белую» гипертермию у детей от обычной, «красной», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала инфекционист детской клиники «РЖД-Медицина» Анна Хоперскова.

По ее словам, у детей различают два вида гипертермии: «белую» и «красную». Для оценки и прогнозирования течения повышения температуры, а также для установления причины необходим осмотр врача.

— «Белая» гипертермия у детей наиболее опасна. Поэтому, если у ребенка кожа бледная, мраморная, с синеватым оттенком ногтевых лож и губ, конечности холодные на ощупь, положителен симптом «белого пятна» при надавливании на кожу, поведение нарушается (малыш становится безучастным, вялым), возможны бред и судороги, незамедлительно вызывайте врача. И лучше, если это будет неотложная или скорая помощь. Самостоятельно применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту и метамизол, детям запрещено, — сказала врач.

Симптомами «красной» гипертермии у детей являются следующие признаки: кожные покровы красноваты, на ощупь — горячие, влажные; конечности теплые; происходит учащение пульса и дыхания, что соответствует повышению температуры. При такой лихорадке поведение малыша не нарушено, несмотря на повышение температуры до фебрильных цифр.

— Повышение температуры или лихорадка являются защитными механизмами организма и предусмотрены природой как реакция на воздействие патогенных раздражителей. Во время болезни суть ее возникновения в том, чтобы повысить естественную защиту путем перестройки процессов терморегуляции с формированием более высоких цифр температуры тела, чем в здоровом состоянии, — добавила Хоперскова.

Но лихорадка встречается не только как реакция на контакт с инфекцией. Перегревание, эндокринные, метаболические расстройства, тяжелые аллергические реакции, состояния после трансфузии, применение некоторых препаратов также являются причинами повышения температуры тела.

Доктор отметила, что при «красной» гипертермии нельзя давать ребенку играть в гаджет, не стоит включать телевизор, лучше читать книжки или слушать аудиосказки. При такой температуре нужно применять физические методы охлаждения: максимально раздеть ребенка, обеспечить доступ свежего воздуха (без сквозняков), применить прохладную мокрую повязку на лоб, обдувание вентилятором, обтирать водой комнатной температуры, приложить холод на проекцию крупных сосудов (подмышечная, паховая область, боковая поверхность шеи) и область печени, отпаивать водой.

— По рекомендации ВОЗ, жаропонижающую терапию исходно здоровым детям проводят при температуре тела выше 38,5. Если ребенок хорошо пьет, активен, не отказывается от еды, у него нет проявлений токсикоза и нарушения самочувствия, то жаропонижающее давать не нужно. Необходимо дать организму ребенка возможность выработать тот уровень защитных антител, который в последующем при встрече с этой инфекцией поможет ребенку не заболеть повторно или перенести заболевание в легкой форме, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Она обратила особое внимание на то, что среди детей есть группы риска по развитию осложнений из-за высокой температуры. Этим детям давать жаропонижающие следует обязательно.