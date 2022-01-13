Траектория успеха: в Москве стартовал Гайдаровский форум

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин (слева), председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили устойчивое развитие туриндустрии на площадке Гайдаровского форума в РАНХиГС / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

13 января на 13-м Гайдаровском форуме эксперты обсудили ключевые задачи правительства на 2022 год. Корреспондент «Вечерняя Москва» выяснила, как Москва движется к устойчивому развитию.

В начале форума к участникам обратился президент России Владимир Путин.

— В минувшем году нам в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах. Учесть их — в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан, — сказал Владимир Путин.

Медицина

Одной из наиболее важных тем Гайдаровского форума стала медицина. Главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко отметил, что эта сфера в Москве и в других регионах России должна стать пациентоцентричной.

— Кроме того, мы должны менять систему мотивации врачей, ставить выше всего интересы пациентов, учить врачей им сопереживать, — рассказал Денис Проценко.

Главврач отметил, что пока важной проблемой остается нехватка специалистов. Такая проблема наблюдается и в возглавляемой им больнице. Однако, по словам Проценко, прогнозы воодушевляют.

— Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 31 процент абитуриентов выбирают медицинские специальности. В дальнейшем это поможет решить проблему кадрового голода, — сказал Проценко.

Экспорт

В области экспорта Москва в 2021 году приятно отличилась. За этот период столица, несмотря на пандемию, увеличила поставки промышленной продукции, мороженого, колбасных изделий и многих других товаров. Тем не менее работникам отрасли пришлось столкнуться с серьезными вызовами.

— Это цифровизация, радикальные технологические и структурные трансформации, экологическая повестка, энергетический переход, возникшее вследствие пандемии устойчивое социальное дистанцирование. Это важнейшие вызовы для международной торговли, — подчеркнул председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг.

По его словам, сейчас коллегам из регионов России следует обратить внимание на успешный московский опыт. А рост продаж стоит закрепить.

Туризм

Одной из важных тем на Гайдаровском форуме стал туризм. Председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева отметила, что среди столичных путешественников сейчас сформирован запрос на экологичные поездки.

— Москва — один из мировых лидеров цифровизации городского планирования и развития общественных пространств, — отметила Екатерина Проничева. — И на 2022 год одна из основных задач для нас — выработка уникальных национальных стандартов устойчивого развития в туризме. Мы планируем отдельно работать с отраслью гостеприимства по этим направлениям и вовлекать представителей сферы в эти механизмы.

Екатерина Проничева рассказала, что в прошлом году Москву посетили более 15 миллионов гостей, а в допандемийном 2019-м — 25 миллионов. Хоть столица и привыкла к так называемому овертуризму, в будущем и это может стать проблемой: в центре города будет скапливаться слишком много гостей. В этом направлении Комитет по туризму города Москвы уже работает. К примеру, предлагает программы, которые показывают достопримечательности за пределами центра города.

Представители турбизнеса во время форума обратились к президенту России с предложением снизить НДС для отрасли. Они обратили внимание на успешное развитие туризма в странах Юго-Восточной Азии и заявили, что аналогичная ставка там в два раза ниже российской.

Образование

В самом начале пандемии московская система образования вынуждена была экстренно адаптироваться под новые условия, которые диктовал вирус, а именно — переходить на дистанционное обучение. И Москва успешно справилась с этой задачей. Университеты и школы столицы оперативно перешли на удаленку без потери качества образования. Кроме того, лекции лучших ученых и преподавателей по самым разным направлениям подготовки теперь стали доступными большему числу слушателей, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он отметил, что сегодня в Москве и некоторых других городах появился тренд на индивидуализацию образования.

— Это возможность сформировать свою траекторию обучения с учетом самых разных информационно-технологических возможностей, возможностей организаций образования, — объяснил Владимир Мау. — Это то новое, что стало реальностью, без которой дальше нельзя.

Ректор РАНХиГС добавил, что сегодня большее количество людей стало воспринимать образование как инвестицию в собственное будущее. Они вкладывают в этот процесс свои деньги и время.

— Основные конкуренты колледжей и университетов сейчас — цифровые компании, которые готовят работников для себя. Это значит, что в образовании обостряется межотраслевая конкуренция, — подчеркнул Владимир Мау.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Артем Далевич, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Дистанционный формат обучения — это хороший инструмент профориентации. В начале пандемии МТПП тоже пришлось перейти на удаленку. А мы как раз занимаемся профессиональной общественной аккредитацией курсов повышения квалификации в вузах. Теперь мы помогаем создавать очные и дистанционные курсы, в частности по повышению квалификации, в которых вся информация будет максимально актуальной и научной. И такие программы теперь можно проходить как в аудиториях вузов, так и дома.

Елена Лимонова, руководитель крупного столичного кадрового агенства:

— В Москве неуклонно растет интерес молодежи к медицине. Абитуриенты стремятся в эту область. Во-первых, они хотят помогать людям. Таких большинство. Но многих привлекает еще и обилие в столичных медучреждениях инновационного оборудования. Сейчас в эту область активно внедряется искусственный интеллект, который позволяет врачам проводить сложнейшие операции и процедуры.