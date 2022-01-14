Военные оркестры: как музыка помогает московским кадетам в учебе

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Кадеты и юнармейцы — музыканты оркестров московских школ и колледжей — встречают свой профессиональный праздник новыми концертами и готовятся к участию в фестивалях «Тебе, столица, наши юные таланты!» и «Спасская башня».

14 января в России отмечают День военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Она зародилась на рубеже X–XI веков, когда музыкальные инструменты в княжеских дружинах начали применять для подачи команд и сигналов. Об использовании труб при осаде Киева печенегами в 968 году говорится в «Повести временных лет».

Сегодня участники кадетского и юнармейского движений Москвы профессионально занимаются музыкой в детских духовых оркестрах и участвуют во всероссийских и международных конкурсах, готовятся к фестивалю-конкурсу «Тебе, столица, наши юные таланты!» Московского центра «Патриот.Спорт» и фестивалю «Спасская башня».

— Великий полководец Александр Суворов говорил, что «звуки марша оркестра удесятеряют силы русских бойцов». Сегодня музыка — важная часть военно-патриотического воспитания: без нее не обходится ни один парад и смотр, она поднимает боевой дух, создает торжественную атмосферу. Начать заниматься творчеством и профессионально исполнять различные мелодии московские школьники могут в кадетских и юнармейских оркестрах. Они регулярно выступают на значимых мероприятиях столицы, принимали участие в фестивале «Кадетская звездочка», который мы проводили в течение десяти лет. В этом году был изменен формат проекта — теперь в конкурсе «Тебе, столица, наши юные таланты!» могут участвовать не только кадеты, но и юнармейцы Москвы, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Одними из первых на фестиваль-конкурс подали заявку «Виртуозы» — духовой оркестр Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования «Радость» Первого Московского кадетского корпуса. В 2020–2021 учебном году ребята стали лауреатами I степени городского фестиваля юных талантов «Кадетская звездочка». На данный момент отделение состоит из двух коллективов — младшего и старшего духовых оркестров, в котором занимаются более 100 кадет в возрасте от девяти до четырнадцати лет. Дети получают начальное музыкальное образование, состоящее из комплекса образовательных программ, включающих в себя групповые оркестровые, ансамблевые и теоретические занятия — сольфеджио, историю музыкальной культуры, а также индивидуальное обучение игре на флейте, кларнете, саксофоне, валторне, трубе и других инструментах духового оркестра.

— В учебных буднях наших кадет музыка играет огромную роль. Занятия дарят ребятам яркие впечатления, вдохновляют на творчество, формируют благоприятные психологические условия для более глубокого овладения знаниями в самых разных областях науки и искусства. За четыре года духовой оркестр« Виртуозы» дал более пятидесяти концертов на значимых площадках столицы: выступали на Соборной площади Московского Кремля, в музее Великой Отечественной войны, Доме музыки. Дети стали лауреатами множества фестивалей и конкурсов. Я горжусь успехами ребят. Особенно меня радует их уважительное отношение к прошлому страны, их горящие глаза, когда мы исполняем для зрителей музыку патриотической направленности и военных лет, — отметил художественный руководитель оркестра Ростислав Костомаров.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Художественный руководитель сводного духового оркестра школы № 1770 Павел Терехин и дирижер Далер Шарипов отметили увлеченность юных музыкантов своего коллектива историей и культурой России. Ребята занимаются строевой, оркестровой подготовкой, исполняют марши, изучают музыку для различных торжественных воинских ритуалов.

— Занятия в оркестре дают возможность детям раскрыть максимум творческих способностей. Мы всегда вместе работаем над музыкальным произведением, и самое интересное, по моему мнению, — это создание дефиле — движение оркестра во время звучания музыки. Ребята всегда предлагают новые интересные варианты, которые часто остаются в финальной версии. Так было, например, когда мы стали лауреатами фестиваля «Кадетская звездочка» в 2021 году. А в этом учебном году мы все с нетерпением ждем конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!». Для нас это новая вершина: ребята смогут увидеть уровень других коллективов, что способствует большой мотивации для дальнейшей работы, — сказал Павел Терехин.

Ученицы 8 «В» класса школы № 1770 Мария Блохина, Елизавета Лисицина и Злата Новоселова поделились, что в течение нескольких лет с восхищением наблюдали за интересной жизнью юных музыкантов, которые принимали участие в парадах на Красной площади, форумах кадет, музыкальных фестивалях и конкурсах. Девочки мечтали попасть в школьный оркестр и очень обрадовались, когда прошли тестирование и были приняты в коллектив.

— Я всегда интересовалась музыкой и военным делом, хотела играть в военном оркестре. Я поступила в Московский кадетский музыкальный корпус и научилась играть на трубе. Теперь это мой любимый музыкальный инструмент. Меня часто спрашивают, не мешают ли занятия в оркестре учебе? Конечно, нет. Музыка, особенно классическая, дает столько энергии! Я стала лучше учиться, у меня появились новые друзья. И теперь я точно знаю, что, как бы ни сложилась моя жизнь в будущем, в ней всегда будет звучать музыка! — рассказала Злата Новоселова.

Регистрация на кадетско-юнармейский фестиваль-конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» продлится до 21 января. Информацию о требованиях к творческим работам, авторских правах и дополнительных условиях можно найти в положении и на странице фестиваля на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».