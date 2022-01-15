Названы пять причин принимать коллаген ежедневно после 25 лет

Фото: pixabay.com

В современные средства по уходу за собой добавляют различные компоненты. Благодаря им косметика увлажняет, подсушивает и омолаживает части тела. Одно из таких веществ — коллаген. О том, чем он полезен, «Вечерней Москве» рассказал косметолог и массажист Владимир Яременко.

По словам специалиста, в настоящее время коллаген можно встретить практически везде: его добавляют в косметические средства, еду и различные напитки, используют для омолаживающих процедур.

— Коллаген поддерживает структуру большинства тканей в организме. Этот белок отвечает за эластичность кожи и стенок сосудов, обеспечивает нормальную работу суставов и сухожилий, поддерживает здоровье волос, ногтей, зубов и костной ткани. Естественная выработка белка замедляется уже после 25 лет, именно поэтому важно включить коллаген в свой ежедневный рацион, — отметил эксперт.

Из множества полезных свойств коллагена косметолог выделяет пять.

Продлевает молодость кожи

Владимир Яременко говорит, что коллагеновые волокна составляют плотную основу нашей кожи и обеспечивают нормальные процессы регенерации. Дополнительное употребление коллагена позволит восполнить нехватку белка, замедлить процессы старения и улучшить восстановление тканей.

— Исследования показали, что кожа у людей, которые принимают коллаген, дольше остается упругой, гладкой, увлажненной и подтянутой. Уменьшается количество воспалений и угрей. Прием коллагена стимулирует восстановление поврежденных тканей — ожоги, раны и царапины заживают быстрее, — констатировал спикер.

В свою очередь, нехватка коллагеновых волокон приводит к истончению и сухости кожи. Ее «каркас» проседает, а упругость снижается. Поэтому лучший способ продлить молодость кожи — поддерживать высокий уровень коллагена в организме.

Улучшает работу ЖКТ

Также коллаген способствует нормальному пищеварению.

По словам специалиста, пищевой коллаген, попадая внутрь, мягко обволакивает слизистую и защищает стенки кишечника, препятствуя попаданию в кровь токсичных веществ. Он восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, снимает воспалительные процессы и улучшает метаболизм.

Облегчает боль в суставах

Понижение выработки коллагена отражается на состоянии наших суставов. С возрастом повышается вероятность развития остеоартрита. Коллаген помогает предотвратить разрушение хрящевой ткани.

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

— Ученые из Иллинойского университета (Чикаго) провели исследования, подтверждающие, что дополнительный прием коллагена снижает вероятность развития остеоартрита, позволяет уменьшить боль и воспаление суставов, — привел пример эксперт.

Делает ногтевую пластину, волосы, зубы и костную ткань более прочными

Из-за дефицита коллагена ногтевая пластина, волосы и зубы становятся ломкими и хрупкими. Немецкие и бразильские исследователи пришли к выводу, что дополнительный прием добавок с коллагеном улучшает внешнее состояние, укрепляет костную ткань и стимулирует рост волос и ногтей.

Участники экспериментов, проводимых врачами, употребляли ежедневно по 2,5 грамма биоактивных коллагеновых пептидов. Через месяц после начала приема ломкость ногтей и волос у добровольцев снизилась на 42 процента, а скорость роста увеличилась на 12 процентов. Кроме того, они отметили, что ногтевая пластина и волосы стали более гладкими, блестящими и ровными, чем до начала употребления добавок.

Помогает сбросить лишний вес

Для этого надо выполнить некоторые правила, правда. Владимир Яременко рекомендует принимать по одной столовой ложке коллагена в сутки всем, кто хочет похудеть. За счет улучшения метаболизма и восстановительных процессов удается избавиться от лишних килограммов, ускорить отток лимфы и повысить тонус сосудов.

— Молекула белка, распадаясь на пептиды и свободные аминокислоты, ускоряет жиросжигание и повышает эффективность тренировок. Трехмесячный курс приема коллагена позволит сбросить около 4–5 килограммов и уменьшить проявление целлюлита, — заключил косметолог.