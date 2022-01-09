Губная помада и свеча от геморроя: как подарить елке вторую жизнь

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Елка — обязательный символ Нового года для большинства российских семей. Однако приходит время, когда праздники заканчиваются и с хвойной красавицей приходится расставаться. Как подарить елке новую жизнь, «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Марина Егорова.

По ее словам, из иголок ели получается прекрасная мазь, которая залечивает трещины и раны на коже:

— Рецепт мази подойдет тем, кто держит новогоднее дерево в доме не дольше недели. Очень важно выбрать качественную нестарую ель. Обратите внимание, чтобы не было выцветших и желтых иголок.

Для приготовления мази понадобятся 100 граммов сливочного масла и стакан нарезанных иголок сосновой ели, рассказала Егорова:

— Этот народный рецепт очень известен. Им часто пользовались в старину. Мелко нарезаем хвою, выбираем посуду с глубоким дном и начинаем засыпать в нее иголки, а сверху — сливочное масло хорошего качества. Жирность не имеет значения.

Из ингредиентов нужно создать многослойный торт, уточнила врач:

— Затем сосуд, в котором вы все это собрали, следует поместить в любое нагревающееся оборудование. Например, в сыроварню, мультиварку, русскую печь или духовку. Сбор должен томиться при температуре 75 градусов около суток.

Через 24 часа мазь готова: хвойные иголки растворятся в масле и получится жидкость зеленого цвета. Когда масса остынет, она обретет твердую структуру, на ощупь будет напоминать губную помаду, сказала косметолог:

— Кусочки остывшего масла с хвоей можно применять как свечи при геморрое. Мазь отлично заживляет трещинки и раны на коже. А вообще народная медицина использовала хвою, почки ели и сосны при лечении ожогов, простудных заболеваний. В них содержится аскорбиновая кислота.

Эксперт отметила, что в хвое много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать для приготовления витаминных концентратов и противоцинготных настоев, для ингаляции с целью профилактики и лечения простуды. Ванны из хвои рекомендуют при ревматизме, напомнила Егорова:

— Мазь помогает также при опрелостях в области подмышек, груди и паха, особенно в летний период. Также остывшее средство можно поместить в тюбик от губной помады — вот вам натуральная «гигиеничка».

Косметолог призвала перед использованием народной мази обязательно проконсультироваться с врачом.