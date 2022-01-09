Губная помада и свеча от геморроя: как подарить елке вторую жизнь
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Елка — обязательный символ Нового года для большинства российских семей. Однако приходит время, когда праздники заканчиваются и с хвойной красавицей приходится расставаться. Как подарить елке новую жизнь, «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Марина Егорова.
По ее словам, из иголок ели получается прекрасная мазь, которая залечивает трещины и раны на коже:
— Рецепт мази подойдет тем, кто держит новогоднее дерево в доме не дольше недели. Очень важно выбрать качественную нестарую ель. Обратите внимание, чтобы не было выцветших и желтых иголок.
Для приготовления мази понадобятся 100 граммов сливочного масла и стакан нарезанных иголок сосновой ели, рассказала Егорова:
— Этот народный рецепт очень известен. Им часто пользовались в старину. Мелко нарезаем хвою, выбираем посуду с глубоким дном и начинаем засыпать в нее иголки, а сверху — сливочное масло хорошего качества. Жирность не имеет значения.
Из ингредиентов нужно создать многослойный торт, уточнила врач:
— Затем сосуд, в котором вы все это собрали, следует поместить в любое нагревающееся оборудование. Например, в сыроварню, мультиварку, русскую печь или духовку. Сбор должен томиться при температуре 75 градусов около суток.
Через 24 часа мазь готова: хвойные иголки растворятся в масле и получится жидкость зеленого цвета. Когда масса остынет, она обретет твердую структуру, на ощупь будет напоминать губную помаду, сказала косметолог:
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— Кусочки остывшего масла с хвоей можно применять как свечи при геморрое. Мазь отлично заживляет трещинки и раны на коже. А вообще народная медицина использовала хвою, почки ели и сосны при лечении ожогов, простудных заболеваний. В них содержится аскорбиновая кислота.
Эксперт отметила, что в хвое много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать для приготовления витаминных концентратов и противоцинготных настоев, для ингаляции с целью профилактики и лечения простуды. Ванны из хвои рекомендуют при ревматизме, напомнила Егорова:
— Мазь помогает также при опрелостях в области подмышек, груди и паха, особенно в летний период. Также остывшее средство можно поместить в тюбик от губной помады — вот вам натуральная «гигиеничка».
Косметолог призвала перед использованием народной мази обязательно проконсультироваться с врачом.