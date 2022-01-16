Ледяной венок и пингвины: какие секреты помогут сделать необычную скульптуру из снега

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

16 января отмечается Всемирный день снега, и, как нельзя кстати, синоптики пообещали москвичам снегопад в выходные. Самое время отвлечься и погрузиться в искусство лепки снеговиков! «Вечерка» узнала его секреты у скульптора Кирилла Баира, чьи снежные фигуры четыре раза попадали в российскую Книгу рекордов Гиннесса.

Я работаю снежным скульптором с 1996 года. А начинал лепить из снега еще в раннем детстве. Места в Книге рекордов Гиннесса России удостоился снеговик высотой более девяти метров, а также снежный лабиринт, кинотеатр и отель. Скульптору главное — почувствовать материал, понять все его тонкости. У снега есть большое преимущество: работать с ним дешевле, проще и быстрее, чем со льдом.

А еще скульптуры из него можно создавать весьма масштабными. Для создания большой снежной скульптуры сначала готовится опалубка — каркас из толстой фанеры. Он выглядит как прямоугольная коробка с открытым верхом. Ее заполняют снегом, который там утрамбовывается. У вас получится снежный куб, остается только создать желаемую форму шпателем или даже кухонным ножом.

Как видите, сделать это можно самостоятельно, без специального оборудования. Впрочем, можно лепить фигуры и по частям, как снеговика. Нужно скатать из снега основание, а затем отдельно присоединять мелкие детали. И тут простора для творчества тоже очень много.

Ледяной венок

В центр сковородки поставьте пластиковую бутылку, а потом залейте водой. Для декора можно положить шишки или веточки, бусины, блестки. Они красиво застынут в прозрачном льду. Затея хороша для дачников — венок можно повесить на улице.

Бокал для Снежной королевы

Изо льда можно изготовить вазы и бокалы, стаканы.Вам потребуется силиконовая формочка для льда. Можно также взять пластиковый стакан, частично заполнить водой и вставить внутрь стакан поменьше. Затем отрегулировать уровень воды и заморозить.

Тигр рычит

Главные герои года, конечно же, снежные тигры. В столичных дворах можно встретить и белых, и «классических» рыжих тигров, в черную полоску. Кстати, специальных красителей для этого не требуется, подойдет и обычная разноцветная гуашь.

Отпугнуть ковид

Такие снеговики-антиковидники отличаются от обычных наличием маски. Как и положено в общественных местах, они соблюдают меры предосторожности. Но морковку придется или убрать, или заменить на что-то поменьше.

Венера Милосская

Древнегреческая скульптура Венеры Милосской появилась в одном из столичных дворов, а точнее, ее снежное воплощение. Таким произведением москвичка Елена Куликова поделилась с друзьями в социальных сетях. Девушка рассказала, что ей просто хотелось скоротать время в новогодние праздники. Сама статуя получилась весьма реалистичной и объемной.

Фото: Рixabay/Couleur

Семейка пингвинов

Прекрасный вариант для большой семьи или компании — сделать семью пингвинов. Достаточно вылепить продолговатый ком, придать ему форму — голова, пузико, клюв и лапы. «Фраки» можно выкрасить в разные цвета.

Снегири прилетели

Слепить красивый ансамбль из птичек просто. Например, их можно посадить на спинку лавочки в парке. Лепим несколько продолговатых снежков, придаем форму — голова, крылышки. Глаза делаем из пуговиц, добавляем черный клювик. Крылышки можно прорисовать четче тем же ножиком для масла. Можно их и раскрасить.

Привет из Сибири

Прекрасный вариант— мишка на дереве, обнимающий лапками ствол. Выбираем дерево потолще и начинаем к нему прилеплять охапками снег, постепенно формируя туловище, голову и лапки. Добавляем пуговицы-глаза и веточки-когти.

Зимние модники

«Ведро на голове — прошлый век. Все уже давно носят шапки!» — сказал бы снеговик, если бы был стилистом. Однако вкус есть и у скульпторов-любителей. Поэтому снеговички в разноцветных шапках, шарфах и варежках тоже украсили столичные дворы. Аксессуары подобраны по цветам: красные, зеленые, синие.

Фото: Рixabay

Никуда без котиков

Еще не тигр, но уже большой кот — такого слепила москвичка Зубайдат Омарова. Лепится так же, как тигр, только мордочка будет поменьше и помилее. Некоторые умельцы добавляют и хвосты с полосочками, прямо как тиграм.

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Математик Джеймс Хинд из Британского университета Ноттингем Трент рассчитал пропорции идеального снеговика. Это скульптура из трех снежных шаров высотой 162 сантиметра. Диаметр головы — 30 сантиметров, корпуса — 50 сантиметров, нижнего шара — 80 сантиметров. Морковь должна быть длиной 4 сантиметра, расстояние между глазами — 5 сантиметров. Руки в виде палочек и мелкие снежки, символизирующие ноги.

Фото: Рixabay

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Лютова, Клинический психолог, психотерапевт:

— Лепка снеговика позволяет ощутить себя на время ребенком. Никаких тревог и забот, свободный творческий процесс, который отлично разгружает голову от лишних мыслей. Такая активность ускоряет метаболизм, заряжает энергией, повышает настроение и позволяет ясно мыслить. И лучше выйти на улицу и слепить снеговика, чем, например, сидеть дома в гаджетах. Хотя бы даже потому, что в них мы задействуем всего один большой или указательный палец, а в лепке — все десять! Ну и конечно, это полезнее для нейропластичности. Это еще и на свежем воздухе — а значит, люди в полной мере могут почувствовать и насладиться зимним сезоном.