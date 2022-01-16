«Возрастная патология»: как и почему коронавирус приближает раннее старение

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Коронавирусная инфекция негативно воздействует не только на органы дыхания, обостряет хронические заболевания, но и в нередких случаях влияет на когнитивные способности. По словам ряда ученых, смертельный вирус способен ускорить процесс биологического старения организма у тех, кто его перенес. «Вечерняя Москва» решила узнать, действительно ли COVID-19 ускоряет старение и есть ли способ противостоять этому процессу.

Все относительно

По словам врача-геронтолога Кирилла Прощаева, однозначного мнения относительно того, влияет ли коронавирус на процесс естественного старения организма, у ученых нет. Более того, выявить прямое воздействие болезни на процесс старения тоже непросто:

— Проблема в том, что этот вариант вируса новый и он изучается всего лишь два года. Этого срока мало, чтобы сделать первоначальное заключение о том, что ковид как-либо участвует в возрастных изменениях. Но есть все шансы ответить на этот вопрос, когда первая волна переболевших перейдет в следующую возрастную группу. То есть спустя хотя бы пять лет. Когда нынешним 20-летним лицам исполнится 25 лет, можно будет установить конкретные признаки биологического разрушительного процесса, называемого старением. И тогда мы сможем понять, запускается ли в ускоренном темпе этот процесс или все это лишь заблуждение. Все очень относительно.

Эксперт при этом отметил, что у отдельных людей встречается феномен преждевременного старения:

— Как раз у тех, кто подвержен процессу преждевременного старения, коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает в тяжелой форме. В то же время хочу заметить, что любое тяжелое вирусное или инфекционное заболевание (будь то коронавирус, грипп, гепатит) потенциально может провоцировать в организме процессы, которые приведут к преждевременному старению.

Однако если лечащие врачи подбирают правильную реабилитацию, то подобных «побочек», по словам собеседника «ВМ», можно избежать:

— Многое зависит от процесса лечения и реабилитации: если грамотный подход, терапия не вызвала осложнений, тогда купировать процесс старения можно. Однако в большинстве случаев главенствующую роль играет все же тот фактор: подвержен ли человек преждевременному старению или нет. С помощью правильно подобранной терапии можно немного оттянуть этот процесс, но не исключить его.

Специалист также заметил, что в науке выделяют такие понятия как успешное и нормальное старение, когда человек развивается в соответствии со своим текущим жизненным циклом и длительное время сохраняет свою функциональность:

— Конечно, у таких личностей могут быть диабет второго типа, гипертония или ожирение. Но человек с помощью врачей управляет этими проблемами, если они возникли. И в таком случае старение называется успешным. Если терапевтическая коррекция проходит плохо, тогда возможен риск возникновения патологического или неуспешного старения, которому подвержены больше лица в категории 60+. Следовательно, даже если процесс ускоренного старения может начаться у переболевших коронавирусом, могу предположить, что механизм все же запуститься ближе к пятому или шестому десятку.

Эксперт также добавил, что суть старения — это не наличие или отсутствие болезней, а возможность сохранить функциональность, несмотря на предполагаемое возникновение проблемы.

Косвенное старение

В свою очередь врач-вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что исследования относительно ускоренного старения после коронавируса имеются, но в настоящее время никаких фундаментальных подтверждений нет.

— Подобные явления изучаются индивидуально и экспериментальным путем. Должна быть совершена выборка людей из разных возрастных групп, чтобы понять, как и на кого вирус повлиял. Тогда и можно определить, возникли ли ранние признаки старения у человека, которому, предположим, 20 лет. Если в процессе исследования выяснится, что его биологические показатели соответствуют больше возрасту 35 лет, тогда и будет основание заявлять о том, что коронавирус снижает адаптационные возможности организма и ускоряет так называемую возрастную патологию.

Медик уточнил: однозначно известно, что болезнь провоцирует ускоренное возникновение хронических скрытых болезней.

— Отчасти коронавирус не то чтобы приближает старение, — говорит эксперт, — он ускоряет развитие заболеваний, которые должны были возникнуть годы спустя. А ковид быстрее спровоцировал их дебют. Можно ли ускоренное развитие какой-либо патологии считать косвенным признаком старения? Думаю, да!

Эксперт также заметил, что в отдельных случаях различные изменения в нервной системе, ранние инфаркты и инсульты, тромбообразование у тех молодых людей, которые перенесли коронавирус, возникают сегодня с такой частотой, как и у пациентов преклонного возраста.

Старческие болезни у детей

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Коновалов согласился с предыдущим спикером и заметил, что у перенесших COVID-19 невозрастных лиц все чаще возникают новые заболевания, спровоцированные вирусом:

— Это проблемы с сердцем, так как сильнейшая воспалительная реакция поражает клетки миокарда и со временем развивается миокардит.

Эксперт заметил, что даже у некоторых детей возникают недуги, которые ранее выявляли только у возрастных пациентов.

— У детей в том числе могут развиться миокардиты и аневризмы. В некоторых случаях вирус провоцирует развитие даже варикоза и хронической венозной недостаточности, что дает основание говорить о том, что коронавирус ослабляет иммунную систему детей и молодых людей, доводя ее до такого уровня защиты, как у пожилых пациентов, — сказал специалист.

Эксперт отметил, что развитие подобных патологий на физиологическое старение не влияет, но сохраняет вероятность усиления болезни в позднем возрасте.

В то же время медик заметил, что даже при возникновении у молодых раннего старения, которое, как предполагается, мог бы спровоцировать ковид, процесс все равно не будет «всеобъемлющим»:

— Вряд ли у 35-летнего пациента, пару лет назад переболевшего коронавирусом, вмиг возникнут все патологические и хронические болезни, которыми страдают его возрастные родственники. Иммунная система даже при таком раскладе более гибкая и функциональная, поэтому демонизировать до такой степени вирус я бы не стал. Есть только риск проявления скрытых хронических недугов. А молниеносное приближение старости или обнаружение морщин и внешних первичных видоизменений больше связаны с нарушением нервной системы и стрессов, а не со старением.

По мнению врача, предотвратить возможное развитие ранних признаков старения после коронавируса можно только с помощью тщательных анализов и медосмотров, особенно в первый год после перенесенной болезни. Первые признаки развития патологий позволят оперативно начать процесс терапии, что продлит молодость и жизнь организма.