Москва выполнила указ президента о сокращении школьных контрольных работ

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Количество контрольных работ в школах Москвы сократили, таким образом выполнив указ президента России Владимира Путина. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

— Наталия Александровна, президент давал поручение снизить количество контрольных работ в школах. Как Москва выполнила его поручение?

— На самом деле, мы даже немного опередили это поручение. В 2020 году образовательные учреждения столицы перешли на единый тематический каркас в «Московской электронной школе». Он охватил все темы, всю программу образования. Затем под него стали выстраиваться все поурочные планы по всем предметам. Благодаря этому еще в прошлом году мы обратили внимание на количество проводимых контрольных работ в разных классах. В МЭШ по каждой школе формируется график контрольных работ. Когда мы провели анализ, стало понятно, что есть избыточное количество контрольных работ, и этот объем нужно сокращать. В итоге с сентября прошлого учебного года в поурочных планах, содержание которых разрабатывает Институт содержания, методов и технологий образования МГПУ, сокращено количество контрольных работ вне зависимости от того, по каким учебным пособиям работает педагог. В этом учебном году контрольных стало меньше в начальной школе в четыре раза, в средней школе — в 2,3 раза, а в старшей — в 1,5 раза. Кстати, интересно, что довольно большое число проверочных работ было сконцентрировано именно для учеников 1-4 классов. Справедливо возник вопрос: что и для чего мы бесконечно замеряем? А учить детей когда, если такое большое количество контрольных работ?

— Что еще было сделано?

— Мы прописали под каждый предмет рекомендуемые формы контроля и виды работ, показали, что для анализа усвоения учебного материала можно использовать очень разнообразные виды заданий, виды организации учебной деятельности на уроке. Например, мы убрали из рекомендуемых форм контроля самостоятельную работу. Все же прекрасно понимают, что под этой формулировкой часто завуалированно проводились контрольные работы. Также мы пошли по пути оптимизации независимых диагностик, которые мы проводим в городе. Так, например, из начальной школы были убраны все виды диагностик, зато сделали одну комплексную оценку знаний в начале пятого класса, а из девятого класса убрали дополнительные испытания для поступления в десятые предпрофессиональные классы. Работа в этом направлении не завершается и сегодня. От оптимизации процедур контроля в МЭШ и городских диагностик мы перешли к мониторингу по каждой школе. Анализируем графики диагностических процедур на учебный год, обсуждаем на совещаниях с директорами и их заместителями, уточняя у них, для чего они используют те или иные проверочные процедуры, зачем такое количество замеров. Кроме того, постепенно ведется переход в «Московской электронной школе» на тематическое оценивание, что позволит отказаться в перспективе от четвертных и триместровых контрольных работ. Потому что наибольшее значение имеет то, как ребенок изучил каждую конкретную тему, а не то, что в октябре он учился хуже, чем в марте.

— А то, что контрольных стало меньше, не сказалось на качестве образования? Как же проверить знания детей?

— Есть большое количество форм анализа успеваемости ребенка, которые позволяют концентрировать внимание не только на анализе предметных результатов ребёнка, на фактическом анализе знаний. Для понимания усвоения ребёнком учебного материала может быть и выполнение индивидуального или группового проекта, и участие ученика в дискуссии, которая позволит ребенку продемонстрировать свои знания, решение задач и участие в различных олимпиадах и конкурсах.

— Но все же контрольные нужны?

— Да, безусловно. По сути контрольные работы в школе можно сравнить с лабораторными анализами человека. Для диагностики организма мы регулярно сдаём анализы крови. Например, в рамках ежегодных профилактических осмотров, для подтверждения диагноза, для мониторинга эффективности лечения какого-то заболевания, которое назначил врач. Так и в образовании. Контрольные замеры позволяют видеть по каждому ребёнку, классу, школе, предмету результаты усвоения учебного материала, корректировать по итогам рабочие программы, строить в том числе персональные рекомендации для каждого ученика, анализировать динамику его обучения в течение года и нескольких лет. Контроль — очень важный этап управления и школой в целом, и в развитии каждого ученика. Контрольная работа — это еще и возможность поработать самостоятельно, это и элемент подготовки к итоговой аттестации. Во время написания контрольной ребенок оптимизирует свое время, настраивает себя, определяет очерёдность и порядок действий, учится сам анализировать свои результаты, искать и исправлять ошибки. Международные исследования подтверждают, что у наших школьников уровень так называемой тестовой тревожности (страха перед написанием разного вида работ) ниже, чем у их сверстников.