Спасатели позаботились о безопасности многодетных семей

Пожарные Анастасия Тихонова и Александр Дмитриев вручили семье Тютюнниковых огнетушитель и провели профилактическую беседу с отцом Алексеем, старшей дочерью Софией, мамой Екатериной и младшей дочерью Алено / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники Управления МЧС Южного административного округа провели социальную акцию «Нет пожара в доме» специально для многодетных семей и подарили им необходимые для каждого дома приборы — огнетушители и пожарные полотна.

Инженеры 1-го Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы старшие лейтенанты внутренней службы Александр Дмитриев и Анастасия Тихонова приехали на улицу Севанскую в гости к многодетной семье Леснюк. Пожарных встречает мама Екатерина с дочками Маргаритой, Василисой и Ольгой.

— Первым делом — о правилах безопасности, — говорит старший лейтенант Дмитриев. — Электроприборы нельзя оставлять на ночь включенными в розетки. Речь, например, о чайнике или зарядных устройствах для мобильников. А если вдруг они воспламенятся, то не спешите поливать их водой, это очень опасно! Пламя на электроприборе можно потушить, плотно накрыв очаг возгорания противопожарным полотном, которое мы вам и вручаем.

По словам пожарного, эту плотную ткань со специальной негорючей пропиткой нужно держать в той комнате, где больше всего электроприборов, чтобы в случае необходимости тут же ею воспользоваться. А воспользоваться — это просто, даже не нужно быть профессиональным огнеборцем. Надо накрыть огонь этим хитрым одеялом и тем самым преградить к нему доступ воздуха, «задушить» коварное пламя.

— А оно большое, это полотно? — интересуется Екатерина Леснюк.

— Если развернуть, будет размером 1,5 на 2 метра, — отвечает старший лейтенант Александр Дмитриев. — Его можно накинуть и на себя, если при пожаре придется преодолевать участки рядом с возгоранием. Например, горит этажом ниже, а вы эвакуируетесь по лестнице. И не опасайтесь «химии» — ткань в упаковке полностью безопасна.

При этом пожарные предупреждают, что если квартира этажом ниже горит интенсивно, с большим задымлением, или внизу в лестничном проеме видны языки пламени, то лучше не спускаться по лестнице вниз, так как жар и дым с опасными газами горения поднимаются вверх.

— Был случай, когда женщина при пожаре решила спуститься по горящей лестнице, но задохнулась, не пройдя и этажа, — констатирует старший лейтенант Анастасия Тихонова. — Если к вам от соседей валит дым, нужно плотно закрыть дверь, щели плотно обложить мокрыми тряпками. Обязательно позвоните по телефону 101, назовите точный адрес пожара. После этого обязательно надо кричать в окошко, чтобы на вас обратили внимание. А если вы заметили изначально небольшое возгорание, то можете потушить его сами. Для этого мы привезли еще один подарок — вот этот пенный огнетушитель.

— А если на сковородке загорелось масло, то чем лучше тушить? — интересуется Екатерина.

— Выключить газ и накрыть сковороду противопожарным полотном, так как оно перекрывает доступ кислорода, и горение прекращается, — инструктирует Александр Дмитриев. — И ни в коем случае масло нельзя тушить водой, а то пламя станет еще больше.

— Спасибо, что предупредили, про воду я не знала...

А спасатели уже торопятся на улицу Кантемировскую — к многодетной семье Тютюнниковых, где живут папа и мама, Алексей и Екатерина, и их дети — девятнадцатилетняя София, тринадцатилетний Максим, десятилетний Матвей, шестилетняя Алена и трехлетний Володя. Спасатели собирают всех ребят, кто не в школе, и тоже проводят противопожарный инструктаж.

Ликбез начинается с азов. Первый вопрос: какая у вас плита — газовая или электрическая? Второй: есть ли домашние животные? — У нас электрическая плита, — говорит Алексей. — А из зверья — вот кошечка имеется.

— Когда уходите из дома, закрывайте дверь в кухню, — предупреждает старший лейтенант Александр Дмитриев. — А то питомец, запрыгнув на плиту, может случайно включить ее.

Потом офицеры дарят специальные средства и обращают внимание родителей на то, что огнетушитель лучше работает против возгораний мягкой мебели.

— А если загорится стол или придется тушить масло, опять же лучше применить спецполотно, — говорит Анастасия Тихонова. — И помните: горящий электроприбор, прежде чем заливать водой, обязательно надо обесточить.

Родители начали задавать вопросы спасателям по пожарной безопасности.

— Мы живем на верхнем этаже, и, насколько я знаю, эвакуироваться по лестнице опасно, — интересуется Алексей. — Как быстро приезжают пожарные?

— Дежурный караул по вызову приезжает всегда оперативно, в течение нескольких минут, — объясняет старший лейтенант Дмитриев. — Главное — вовремя сообщить о возгорании. Пусть все ваши дети запомнят телефоны экстренных служб, чтобы они могли и сами позвонить в случае необходимости, например, когда вас не будет дома. В таких экстремальных ситуациях медлить нельзя.

При этом по телефону нужно сказать дежурному, в какой комнате вы находитесь. Лучше махать в окошко, чтобы привлекать к себе внимание. Если дым снизу начинает идти сильно, то надо намочить тряпку и держать около носа и рта. И ни в коем случае нельзя прятаться в шкафах, что обычно любят делать дети, — пожарным сложнее будет найти вас.

Также семье Тютюнниковых вручают плакат о противопожарной безопасности.

— Мы его обязательно повесим на лестничной площадке, — обещает глава семейства Алексей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Ремизов, начальник 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Южному округу:

— Наши сотрудники регулярно проводят социальные акции «Нет пожара в доме» с многодетными семьями, ведь родители в них очень заняты, а дети — это группа риска, так как из-за детской шалости порой могут возникать возгорания. Даже оставшись без присмотра на минуту, малыши могут включать приборы, о назначении которых не знают. Поэтому у взрослых под рукой должны быть средства для быстрого тушения огня. Кроме вручения подарков, мы проводим профилактические беседы.