Школьники осваивают передовые профессии

Ученица школы № 1542 Валерия Фурунжиева в лаборатории детского технопарка «Альтаир» сидит в автоматизированном рабочем комплексе, кресло которого полностью подстраивается под человека, а три экрана облегчают работу над проектом. Девушка стала призером конкурса «Высший пилотаж» в 2021 году / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

16 января в России отмечался День детских изобретений. «Вечерняя Москва» побывала в детском технопарке «Альтаир», где школьники создают собственные проекты.

Сегодня в столице открыт 21 детский технопарк, в которых создано 111 тематических лабораторий, ведется обучение более чем по 400 программам.

Школьники в технопарках не просто обучаются новому, но и сами создают проекты, научно-исследовательские работы, с которыми затем участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Нередко ребята становятся призерами и победителями. Так, в 2021 году 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад, еще около 500 завоевали призовые места.

Одной из современных образовательных площадок является детский технопарк «Альтаир». Он создан в МИРЭА — Российском технологическом университете в 2019 году. Сегодня здесь реализуются программы по направлениям «химия и биотехнологии», «радиоэлектроника и IТ».

— Под каждую сферу у нас сформирован кластер лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, — рассказал директор технопарка Дмитрий Леонов.

В прошлом году несколько воспитанников детского технопарка стали призерами конкурса «Высший пилотаж». Ученица школы № 1542 Валерия Фурунжиева сделала проектную работу по изучению снимков с вулканической активностью.

— Мне нравится география, работа с картами, хочу поступать на географический факультет, — поделилась она.

В смежной с ней области создала проект Анастасия Келлер из школы № 814.

— Наша школа сотрудничает с технопарком, и в 10-м классе нам предложили пройти здесь обучение, — рассказала школьница. — Я создала проект трехмерной модели рельефа Крыма.

В соседней лаборатории трудятся над инженерными разработками. Игорь Шкабаро из школы № 1329 придумал умную кормушку для животных.

— Датчик встроен в ошейник, и при приближении к кормушке система распознает его, выдавая нужный корм. Это изобретение полезно, если в доме несколько питомцев, — пояснил он.

Алексей Анненков из этой же школы создал прибор для помощи в занятиях лечебной физкультурой.

— Я сделал перчатку, ребенок с ДЦП должен надеть ее на руку. При движении кистью машинка будет двигаться, что стимулирует ребенка выполнять упражнения, — рассказал он.

Поработать с виртуальной реальностью можно в отдельном пространстве с симуляторами вождения и полетов. Здесь ребята тоже генерируют свои проекты. Владислав Воронин из школы № 1329 запрограммировал свой собственный симулятор вождения.

— Помимо езды, в мою программу встроены вопросы по Правилам дорожного движения, — сказал он, уточнив, что создание симулятора заняло у него около девяти месяцев.

Слушатели детского технопарка «Альтаир» в дальнейшем успешно поступают в ведущие вузы страны. А некоторые из них, например Максим Зубков, возвращаются сюда уже в роли преподавателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Задача детских технопарков — выявить способности подрастающего поколения к знаниям и навыкам. В современном мире каждый год появляется все больше и больше новых профессий. Наиболее популярные направления в детских технопарках — робототехника, IТ, виртуальная и дополненная реальность. Видим стабильный интерес к космонавтике, авиации, альтернативной энергетике.