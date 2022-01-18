«Церковь не знает такой традиции»: священник рассказал о настоящих таинствах Крещения

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Крещение Господне — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, Иисус Христос 19 января крестился в реке Иордан. Во время таинства на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». О празднике Крещения, его таинствах и традициях «Вечерняя Москва» поговорила со священником, секретарем Церковно-общественного совета по биоэтике Максимом Обуховым.

Праздник Крещения Господня является одним из самых древних. Событие, о котором идет речь, упоминается в Евангелие.

— Тогда практиковались различные обряды, связанные с водой. Это связано с очистительными, особыми ее свойствами. И понятно, что для жителей Палестины того времени, как и вообще для жителей пустыни, вода есть источник жизни, — рассказывает отец Максим. — Здесь сочетается определенный набор смыслов, символов, связанных с омывающим значением воды.

Праздник также называют Богоявлением, потому что окружающие слышали голос Бога-отца и видели голубя — духа креста. Таким образом, была явлена Святая Троица, констатирует эксперт. Это обстоятельство и является источником догмата о Святой Троице.

— Через Крещение люди входят в церковь — это самое важное. То есть Крещение являет таинством, через которое человек становится членом церкви, — пояснил Обухов.

Священник отметил, что традиции Крещения у различных народов отличаются. Основная из них — это молитва над водой. Церковь вспоминает евангельские события, связанные с Крещением Иисуса Христа.

— На российские традиции накладывает отпечаток климат. Крещение — это зимний праздник. В северной части страны вода покрыта льдом. Это накладывает определенный отпечаток на обрядовую составляющую. Но внутреннее содержание и для теплых, и для холодных регионов остается неизменным: вода и молитва, — рассказывает отец Максим.

Во время молебна над крещенской водой читаются молитвы, связанные с отношением к воде, особому символическому ее значению. Молитвы во время Крещения раскрывают сущность этого праздника. Поэтому для понимания его сущности, нужно пойти и послушать текст этих молитв, отрывки из Священного Писания, которые читаются во время молебна, рекомендовал он, добавив, что можно также скачать в интернете русскоязычный перевод.

— Каких-то особых традиций наподобие пасхальных у Крещения нет. Кроме, разумеется, символического участия: мы берем на память воду, которая остается у человека весь год. Ее пьют, ею благословляют жилище, — отметил священник. — Когда у человека происходят какие-то искушения или смущения, он может эту воду принимать или окроплять ею жилище.

Крещенская вода обладает чудодейственными свойствами. Многие граждане, исходя из данной догмы, стремятся вновь и вновь пройти обряд Крещения, окунувшись в проруби.

— Церковь такой традиции не знает. Это русский обычай. И то, конечно, не для всех, — заявил отец Максим. — Трудно сказать, как себя к этому готовить. Лично я ни разу не купался на Крещение: не вижу для себя такой необходимости. Когда кто-то купается, такой героизм можно, с одной стороны, поприветствовать. Но, с другой стороны, необходимо быть уверенным, что данная процедура не принесет вреда здоровью.

Поскольку это околоцерковный обычай, то здесь каждый поступает так, как считает нужным, или так, как принято. Каких-то правил, регламентов и установок нет, отметил эксперт. Каждый решает сам, учитывая климатические условия проживания (один климат в Крыму, а другой — в Вологодской области), состояние здоровья, темперамент: кому-то нравится, кому-то нет.