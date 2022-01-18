Ставят на счетчик: регулировать таксомоторные перевозки сложно, но реально

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По данным столичного Департамента транспорта, услуги такси за последний год подорожали на 24 процента. Средний чек достиг 473 рублей. Это более чем втрое выше официального уровня инфляции. Почему дорожают поездки? Остановится ли в этом году рост? Есть ли шанс, что такси останется таким же «народным» транспортом, каким он был в столице долгие годы? «Вечерняя Москва» опросила участников рынка и попыталась узнать ответы на важные для многих горожан вопросы.

Олег Павлов, председатель организации «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), рассказывает:

— К нам обращаются москвичи с жалобами на существенное увеличение стоимости услуг основных агрегаторов такси. Ведь в некоторых случаях речь идет об удорожании поездок почти в два раза, а в среднем, по нашим данным, на 30–50 процентов ежегодно. Причем среднее время подачи машины по городу почти не увеличилось, что дополнительно указывает на манипуляции с ценами. Мне кажется, вопрос требует пристального внимания Федеральной антимонопольной службы.

Между тем Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС, заметила:

— Государство не регулирует цены на рынке такси. В этой сфере, как известно, применяется динамическое ценообразование, то есть чем больше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуг.

Цена всегда разная

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев советует не драматизировать.

— Обратите внимание: разговоры о резком подорожании такси практически всегда возникают зимой. Причем волна возмущения, как правило, поднимается после какого-нибудь мощного снегопада, — рассуждает эксперт. — Мол, люди оставили машину у подъезда, решили воспользоваться такси, а тут такая дикая цена! Но с чего она будет не дикой? Такси ездят по таким же, как и остальные машины, дорогам! На этих дорогах из-за снегопада пробки. Как результат — поездка длится намного дольше обычного, вот и цена. Весь прошлый декабрь в СМИ также поднималась тема дороговизны такси.

Да, поездки стоили дороже, потому что декабрь традиционно самый «пробочный» месяц: люди торопятся завершить дела, покупают подарки, а потом развозят их своим деловым партнерам и близким. И такси через эти пробки продираются. Почему-то никто не замечает, что в летнюю ночь поездки значительно дешевле, чем в зимний день. Это вроде бы так и надо.

Не хватает машин и водителей

Богдан Коношенко, председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок, пояснил, что услуги такси выросли из-за совокупности факторов:

— Первый и, пожалуй, главный — инфляция. Автомобили и запчасти к ним подорожали на 30–40 процентов. Больше того: их еще и не хватает. Попробуйте заказать в салоне «Шкоду». Нет проблем — в I квартале 2023 года доставят! — рассказывает эксперт.

По словам Богдана Александровича, вторая причина подорожания — нехватка водителей, а значит, и свободных автомобилей.

— В начале прошлого года ситуация дошла до того, что зарплата таксистов колебалась в промежутке от 30 до 45 тысяч рублей. И это при шестидневной занятости! — рассказывает эксперт. — В результате многие водители ушли работать на стройку, где в то время можно было получать до 100 тысяч рублей. Потом, когда тарифы такси стали расти, многие вернулись. Но не нужно думать, что сейчас таксисты из-за роста тарифов стали хорошо зарабатывать! Ничего подобного. Средний дневной заработок — 3–3,5 тысячи рублей. В месяц обычно выходит 60–65 тысяч. Это намного меньше средней московской зарплаты. Так что от повышения тарифов таксисты точно миллионерами не стали.

Как пояснил Богдан Коношенко, процент, который берут агрегаторы с таксистов за заказ, тоже не изменился: в среднем 20–23 процента.

— Другой вопрос, что из-за роста тарифов реальные поступления выросли. Одно дело — получать 20 процентов со 100 рублей, другое — со 130–150, — рассуждает эксперт. — Кстати, некоторые агрегаторы свой процент даже немного снизили.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олег Амосов, таксист, председатель общественного движения «Форум такси», рассказывает:

— Агрегаторы снижают минимальную цену поездки и этим фактически выдавливают водителей с рынка, создавая дефицит машин на линии. Сейчас, например, минимальная цена поездки у крупнейшего агрегатора составляет 90 рублей по Москве и 59 рублей по области.

Это дешевле, чем поездка в общественном транспорте, потому что в такси одновременно может ехать до четырех пассажиров. Вот я, например, сегодня с линии ушел, потому что средний чек поездок — 140–150 рублей. Невыгодно ездить, ты работаешь буквально в минус! Как рассказал эксперт, многие таксисты, в том числе мигранты, продолжают уходить в другие сферы.

— Сейчас на развозке продуктов или товаров из интернет-магазинов можно заработать 70–80 тысяч рублей в месяц. И это при рабочем дне в 8–9 часов. А если ты работаешь по 12, то есть сверхурочно, то и все 100 тысяч. Поднялись тарифы и у дальнобойщиков — им платят 8,5–9 рублей за километр. Поэтому многие таксисты пересаживаются на грузовики. Так что таксистов по-прежнему не хватает.

Слишком плотный трафик

Урбанист Григорий Мельник считает, что одной из главных причин подорожания услуг такси стало увеличение времени поездки.

— Я по себе заметил, что если раньше поездка к родителям занимала в среднем 20 минут, то сейчас, как правило, уже 30–35. Соответственно, выросла и цена, — рассуждает эксперт. — А почему поездка занимает больше времени? Потому что машин на улицах стало больше.

С 2010 года число автомобилей в Москве и Подмосковье увеличилось на три миллиона! Всего, по данным на 2021 год, в московском регионе зарегистрировано более 8,4 миллиона машин. А чем больше автомобилей, тем плотнее и медленнее трафик. Поездка продолжительностью 20 минут не может стоить столько же, сколько поездка в 1,5–2 раза дольше, иначе таксист будет работать в убыток. Отсюда и рост тарифов. Больше того: он продолжится, потому что свободнее на дорогах не станет. За комфорт передвижения на автомобиле будут платить и автовладельцы, и те, кто ездит на такси.

Плата за безопасность

Кирилл Янков, председатель межрегионального общественного движения «Союз пассажиров», объяснил подорожание такси двумя факторами:

— Первый — это общая инфляция. В прошлом году, только по официальным данным, она составила около 8,4 процента, но на самом деле, я думаю, была несколько выше. Бензин постоянно дорожает, машины, запчасти к ним — все это, конечно, влияет на стоимость перевозок, и ничего поделать нельзя, — считает эксперт. — Второй фактор — изменение политики агрегаторов. И федеральные власти, и столичный Департамент транспорта уже давно их предупреждали: наведите порядок! Ведь таксисты, стремясь побольше заработать, готовы крутить руль и 12, и 14 часов, что резко увеличивает количество аварий. Агрегаторы прислушались.

И вот сейчас многие из них ограничивают пребывание таксиста за рулем. После 8–9 часов водитель уже не может принять заказ. Более того: появились договоренности между агрегаторами, и водитель не может, поработав восемь часов на одного, «прихватить» еще 4–5 часов у другого. Как результат — стало меньше машин. Плюс у таксистов выросли отчисления за автомобиль. Ведь если раньше они, грубо говоря, платили за аренду машины 20 копеек с каждого заработанного рубля, то сейчас приходится уже 25–30, потому что плата посуточная, а часов в дороге они проводят меньше. Как зарабатывать столько же, сколько раньше? Правильно — только увеличивая цены. Ну вот они и увеличивают!

Эксперт считает, что это, как ни странно, для пассажиров хорошо:

— Мы привыкли к очень странной ситуации: все и вся дорожало, а услуги такси — нет. Несколько лет подряд такси даже дешевело, а мы, пассажиры, радовались! Люди просто не понимали, что ситуация достигалась за счет снижения безопасности перевозок. Таксисты, по сути, были теми же бомбилами, просто с гаджетами. И работали они буквально на износ, рискуя здоровьем, своим и пассажиров. А теперь, когда агрегаторы наводят элементарный порядок, граждане недовольны — такси дорожает! Но оно и должно дорожать! Это плата за безопасность. А не нравится такси — можно воспользоваться каршерингом, это намного дешевле.

Кстати, с 1 августа прошлого года в столице начала действовать система цифровых профилей водителей такси. Таксопарки и агрегаторы такси могут передавать заказы только тем, у кого есть личный идентификатор. Система позволяет компаниям-перевозчикам и диспетчерским службам видеть, есть ли у водителя переработки, а также не пускать за руль тех, кто не имеет права работать в такси. Среди них — люди, которые имеют стаж вождения менее трех лет или не имеют разрешения на перевозку пассажиров, выданного в Москве или Московской области, а также водители, не прошедшие личный медицинский осмотр или технический осмотр автомобиля перед выходом на смену. Цифровой профиль обязаны сделать как водители, управляющие машиной таксопарка, так и индивидуальные предприниматели на своих авто.

Фото: Рixabay

А нельзя ли дешевле?

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, рассуждает:

— Столичные власти, надо отдать им должное, создали в Москве огромный рынок такси, превратив этот транспорт в по-настоящему общественный: поездки стали доступны практически всем. Но через какое-то время стало ясно, что дешевизна во многом обусловлена приходом водителей-мигрантов. Они плохо знали русский язык, Правила дорожного движения, были готовы работать по 14–16 часов в сутки, подвергая пассажиров риску. Стало ясно, что рынок нужно регулировать. И вот в результате регулирования началось выдавливание самой низкоквалифицированной и дешевой рабочей силы. И это тоже сказалось на тарифах.

Можно вернуть цены назад? Михаил Блинкин считает, что это очень непросто.

— С одной стороны, совершенно не представляю, как можно понизить цены на бензин, автомобили и запчасти, которые во многом и подстегнули рост тарифов. С другой стороны, мировая практика знает примеры тонкого регулирования тарифов такси.

Эксперт привел в пример Нью-Йорк.

— Там, чтобы работать таксистом, нужно купить жетон, бляху. Есть свободный рынок этих блях. Вы, например, можете купить их хоть сто штук и организовать собственный таксопарк. Или, решив уйти из таксистов, можете бляху продать. И вот власти города, отслеживая рынок и цены, делают либо эмиссию блях — если тарифы слишком высокие, а время ожидания такси велико, либо, напротив, лишние бляхи скупают — если таксистов стало слишком много и они сильно мешают друг другу зарабатывать. Такая вот настройка рынка.

В Москве, кстати, она тоже идет. С 2012 года столичные власти выплачивают субсидии на возмещение части затрат по оплате лизинга автомобилей такси. С 2015-го город помогает перевозчикам, покупающим машины в кредит, а также молодым компаниям, которые работают не больше двух лет.

— Сегодня парк московских такси — самый молодой в мире. Невозможно вызвать машину и увидеть рыдван 2000 года выпуска. А в Европе, кстати говоря, такое случается, — рассуждает Григорий Мельник. — Другой вопрос, что сделать такси таким же доступным, как метро или трамвай, все равно не получится — при любом уровне государственной поддержки. Автомобиль и автобус имеют очень разную экономику.

Виктор Кудрявцев считает, что снизить тарифы способна демонополизация рынка.

— Сегодня примерно 80–90 процентов заказов такси делается через один всем известный агрегатор. И именно он решил, что водители должны платить ему с каждого заказа около 20 процентов, — пояснил эксперт. — И эти 20 процентов тоже заложены в тариф. А если бы цифра была 10 процентов? Или 5? Может, и тариф был бы ниже? Водитель оплачивает бензин, запчасти, лизинг, автомойку, техобслуживание, штрафы. А что оплачивает агрегатор? Настройку программы вызова машины? И всего-то? За 20 процентов? В общем, мне кажется, резервы для снижения или хотя бы стабилизации тарифов имеются.

Фото: Максим Аносов

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Столичное такси — одно из самых удобных и доступных в мире. 10 лет назад им пользовались всего 45 тысяч человек в сутки, а сейчас — свыше одного миллиона. Среднее время подачи машины по городу составляет около 4 минут, в часы пик — не более 7 минут. В 2011-м на одну машину приходилось 5 поездок в день, сегодня — уже 15–17. Сейчас в городе работает около 80 тысяч легковых такси с разрешениями, выданными правительствами Москвы и Московской области. Средняя продолжительность поездки на такси в Москве составляет 21 минуту. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

ИСТОРИЯ

Первое упоминание о такси появилось в газете «Голос Москвы» в 1907 году. Заметка гласила: «Вчера в Москве появился первый извозчик на автомобиле.

Какой-то шофер привесил к своему небольшому олдсмобилю плакат: «Извозчик, такса по соглашению». Он разъезжал по улицам, останавливался на углах и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков». Очень скоро примеру предприимчивого автовладельца последовали и другие. Через шесть лет в Москве насчитывалось уже 224 таксиста. Расцвет отрасли начался в 1960-х.

Тогда открывались новые таксопарки, а клиентов по городу возили легендарные «Волги» ГАЗ-21. Новый такси-бум случился спустя полвека — в 2010-х. Город избавился от большей части «бомбил», число легальных такси выросло в восемь раз.

КАК У НИХ

Цены на поездку в такси напрямую зависят от «дороговизны» самого города. Компания PricewaterhouseCoopers выяснила, во сколько обойдется километр поездки на такси в разных городах мира.

Вот как выглядит пятерка самых дешевых в плане таксомоторных перевозок городов мира.

Каир — 0,1 доллара (за километр)

Бангкок — 0,18 доллара

Москва — 0,27 доллара

Мехико — 0,28 доллара

Джакарта — 0,29 доллара.

Большинство «дорогих» в плане такси городов расположено в Европе.

Цюрих — 5,1 доллара

Женева — 3,3 доллара

Лондон — 2,8 доллара

Берлин — 2,3 доллара Кстати, согласно данным исследования, во многих городах мира таксисты не используют счетчик, а сразу называют цену поездки.

Реальная же плата зависит от вашего знания средних городских тарифов и умения торговаться с водителями.