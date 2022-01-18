Кадеты бережно хранят историю Великой Победы

Участница Сталинградской битвы, председатель Совета ветеранов 95-й Гвардейской дивизии Мария Рохлина пришла в Музей Победы, чтобы увидеть уникальные экспонаты новой выставки «От Москвы до Сталинграда» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда». Ее подготовили учащиеся школы № 1566, посвятив выставку памяти героев Сталинградской битвы

Красноармеец будто бы присел отдохнуть на деревянный ящик из-под снарядов в перерыве между боями. Облик его привычен знатокам истории Великой Отечественной войны: гимнастерка, галифе, широкая плащ-палатка, сапоги «гармошкой». Под ними — крышка немецкой двухсотлитровой бочки для горюче-смазочных материалов. Из такой тары захватчики «кормили» свои танки в 1942 году. По левую руку от фигуры солдата — «сталинградский факел Победы», символ Вечного огня с Мамаева кургана, зажженный 20 апреля 2005 года в честь 60-летней годовщины со дня Победы.

Инсталляцию «Мамаев курган» в память героев Сталинградской битвы собрали московские школьники совместно с ветеранами Великой Отечественной войны.

— Это история, которую важно хранить. И хотелось бы больше знать о событиях тех лет, — говорит ученица десятого кадетского класса школы № 1566 Дарья Мещерякова.

На стендах — подлинные личные вещи участников Сталинградской битвы, например, генерал-лейтенанта танковых войск Николая Орлова, гвардии полковника Николая Полякова, гвардии полковника Юрия Рудченко. Все они раньше хранились в школьном музее, а теперь их увидит вся Москва. Выставка посвящена бойцам и командирам конкретной воинской части — Третьему Гвардейскому механизированному Сталинградскому корпусу, насмерть стоявшему при обороне города.

— В этом году отмечается 80 лет с начала Сталинградской битвы. Вместе с этой выставкой открывается серия мероприятий, посвященных этому событию, — сказал замдиректора Музея Победы Федор Смуглин. — Экспонаты музея школы № 1566 дополняют то, что есть у нас в фондах.

На торжественном открытии выставки среди почетных гостей были ветераны — свидетели и участники событий Сталинградской битвы.

— Мне бывает очень больно, когда город называют Волгоградом. Для меня есть только Сталинград, рубеж, спасший мир от фашизма. Я приду в Музей Победы и на столетие Сталинградской битвы, — говорит участница Сталинградской битвы, председатель Совета ветеранов 95-й Гвардейской дивизии Мария Рохлина. — Мы со школьной скамьи шагнули в пекло войны. И оправдали доверие Родины. Школа № 1566 — единственная в Москве носит имя героев Сталинградской битвы.

Открытие выставки посетили внук маршала Ивана Баграмяна — тоже Иван Баграмян, член Совета Федерации РФ генерал-лейтенант Григорий Рапота, председатель Российского союза ветеранов Артур Иняко. Экспозиция «От Москвы до Сталинграда» — часть проекта «Школьные музеи Победы».

— Наша большая команда включает в себя более 1200 школьных музеев по всей стране, — говорит руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко. — Временная экспозиция будет работать до 3 февраля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Центрального государственного военного архива, в Сталинградской битве погибли или были взяты в плен более 1 100 000 советских солдат. Во время обстрелов и бомбежек было убито свыше 40 000 мирного населения