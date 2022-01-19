Александр Песков: Знаю азбуку Морзе

Съемки сериала «По законам военного времени» в Калининградской области / Фото: Виталий Невар / ТАСС

Весной зрители увидят пятый сезон сериала «По законам военного времени», главную роль в котором сыграл Александр Песков. Артист рассказал «Вечерней Москве» о детстве, отношении к примитивным сценариям и минусах кино.

— Александр, вы выросли в провинциальном городе Сызрани, с детства занимались спортом. Почему вдруг появилась мысль стать актером?

— В детстве я был всеядным — хотел попробовать себя во многих направлениях. В каких-то кружках занимался по несколько месяцев, в других — по полтора-два года. И даже изучал азбуку Морзе (способ кодирования букв и цифр посредством коротких и длинных сигналов. — «МВ»). Много внимания уделял спорту — перепробовал практически все направления, которые были тогда популярны у советских мальчишек. При этом занимался в театральном кружке, участвовал в школьных постановках.

И к окончанию школы понял, что хочу поступать в театральный, и отправился из Сызрани в столицу. Пытался поступить сразу во все столичные театральные училища. Я прошел творческие туры в Щепкинском (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. — «МВ») и Щукинском (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «МВ»). Из-за того, что меня лучше приняли в Щепкинском, выбрал его, там и сдал экзамены. А после первого курса меня пригласили сниматься в фильме «Отряд» — в роли Юрия Окунева. Многие мои коллеги по съемочной площадке были студентами школы-студии МХАТ. Я с ними подружился. И в 1984 году, когда фильм вышел на экраны, принял решение перевестись туда учиться. А после окончания стал работать во МХАТе имени Горького. На тот период там молодых актеров было мало — многие ушли в МХТ имени Чехова. Поэтому у меня было много главных ролей.

— Вы часто играете военных. Не опасаетесь ли стать заложником этого типажа?

— Знаете, тема Великой Отечественной войны очень близка мне. Именно кинематографу я посвятил свое стихотворение «…Из всех искусств для нас важнейшим является кино…». Я считаю, несомненно, искусство требует таланта, а еще трудолюбия, воображения и фантазии. Без этого хорошим актером нельзя стать. За многие роли военных я награжден ведомственными наградами Министерства обороны. Но это не говорит о том, что я стал актером одного амплуа — в моей карьере много разноплановых ролей. Я снимался в 114 фильмах, играл в 38 спектаклях, и моими персонажами были люди разных профессий.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

— Вам доводилось играть и милиционеров, в частности, в «Зеркале для героя». А в жизни отважились бы связать судьбу с этой профессией?

— Я уважаю представителей этой профессии, им действительно нелегко приходится. Если бы я родился под другой звездой, то мог бы стать сотрудником правоохранительных органов. Но каждый выбирает то, что ему ближе. И в жизни сложилось так, как сложилось. Но на сцене я могу сыграть кого угодно, в том числе и полицейского. Самое главное — каждый должен выполнять профессионально свою работу.

— Многие зрители запомнили вас по фильму «Америкэн бой». Чем вам запомнились съемки этого фильма?

— Когда начинались съемки, мне было 26 лет. Как я уже говорил, в детстве я занимался разными видами спорта, поэтому действительно был в хорошей физической форме. Я мог сам демонстрировать приемы рукопашного боя, имел хорошую растяжку, поэтому многие трюки выполнял без помощи каскадеров. И я благодарен режиссеру Борису Квашневу и постановщику трюков Евгению Сокурову, что они доверили мне делать их самому. Я получил большое удовольствие от этой работы. Хотя съемочный процесс в те годы отличался от нынешнего: фильм снимался на пленку «Кодак», которая отправлялась на проявку, а просматривали мы отснятые сцены примерно двумя неделями позже. Но мне приятно, что фильм получился зрелищным, несмотря на то, что в нем не было компьютерной графики и спецэффектов.

— Как у вас обычно происходит работа над ролью?

— В ней я, как и коллеги по сцене, использую свои, индивидуальные приемы. Одно дело рассказать о них на занятии студентам или во время мастер-класса, другое — выдавать секреты своей работы широкой публике. Если честно, не очень хотелось бы (смеется). Во всяком случае, работа над ролью — это мои фантазии, во время репетиции идет разработка героя.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

— Просчитать успех фильма на стадии съемок всегда сложно. Как часто вам приходилось ошибаться в догадках?

— Конечно, порой успех фильма трудно просчитать. Иногда бывает, прочитав примитивный сценарий, думаешь изначально, что ничего не выйдет. А получается, что работа режиссеров и актеров, их талант спасают постановку. Бывает и наоборот — ждешь от фильма оглушительного успеха, а он проходит незамеченным. Не хотелось бы приводить примеры, чтобы не обидеть коллег по цеху, ведь многие принимали участие в этих постановках, и для них это тоже, наверное, болезненный вопрос. Но строить догадки в данном случае — дело неблагодарное.

— Вы опробовали практически все направления актерской деятельности: кино, театр, эстрада. Что лично вам ближе?

— У каждого из этих видов деятельности есть свои плюсы и минусы. Театр — мое постоянное место работы. Кино — дело случая, концерты — тоже. Прошедшие год-два показали, что все планы могут меняться. У меня было запланировано много выступлений, но из-за пандемии все концерты пришлось отменять. Но однозначно могу сказать, что в театре постоянно чувствуется энергетическая связь со зрителем. Если спектакль людям нравится — слышишь аплодисменты. С кино сложнее — такой связи нет, но кино приносит известность. Хотя в нынешнее время в этой сфере процветает своячничество (предоставление привилегий родным или друзьям. — «МВ»), и нередко случается, что актеры получают роли, так как являются чьим-то протеже (подопечным. — «МВ»).

ДОСЬЕ

Александр Песков родился 19 мая 1965 года в Сызрани. В 1987 году окончил школу-студию МХАТ. Ныне — актер Театра Луны. Вел программу «Точка отсчета» на телеканале «Звезда». В 1995 году артист получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале «Стожары» в Киеве за главную роль в фильме «Америкэн бой»(1992).

Сын фронтовика

Когда столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей объявил конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Александр Песков не мог остаться в стороне, так как его отец, Василий Песков, был фронтовиком. Воевал с 1942 года, восемь раз был ранен и вернулся домой в 1944-м инвалидом. Был старшим ребенком в семье из 14 детей, многие его братья погибли. Александр много слышал от родителей о том времени, написал очерк о своем отце, и читатели выбрали его победителем.

Еще и поет

В репертуаре актера — песни разных стилей и направлений, в том числе произведения Владимира Высоцкого. Он с азартом увлекся музыкой после роли в музыкально-драматическом спектакле «Белый рыцарь». Сейчас он регулярно гастролирует по городам России.

Отчаянный

Песков в 8–10 классах параллельно посещал школу юных космонавтов. В 15 лет он совершил прыжок с парашютом. А еще переплывал реку Волгу шириной в 11 километров, усмирял диких лошадей. Ему даже доводилось управлять спортивным самолетом.

По стопам Арамиса

На выбор профессии актера повлиял в том числе приезд в Сызрань Игоря Старыгина, сыгравшего Арамиса в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Увлекательный рассказ харизматичного артиста на встрече со зрителями увлек и вдохновил Александра. До этого он мечтал стать военным летчиком.

Играл в голливудском кино

Песков снимался в фильме «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», а также в английских и немецких картинах. Физические данные помогли ему завоевать за рубежом репутацию «русского Сталлоне».

Встретил счастье

Актер живет в гражданском браке, его жену зовут Руслана. Она работала в коллективе Игоря Моисеева танцовщицей. Сейчас она — агент мужа. Интересно, что при знакомстве актер представился ей сотрудником Госавтоинспекции. До этого было два неудачных брачных союза. Вторая жена ушла от него будучи беременной и сейчас редко позволяет видеться с дочерью Евой.