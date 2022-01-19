Жители предлагают свою помощь коммунальщикам

Начальник участка ГБУ «Жилищник района Измайлово» Лутфулло Ишкуватов (слева) и водитель погрузчика Николай Немцов на уборке дворовой территории / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Городские коммунальные службы, задействованные в уборке снега, трудятся в усиленном режиме. Справится с последствиями непогоды им помогают инициативные горожане. Об этом «Вечерней Москве» 19 января рассказали в ГБУ «Жилищник района Измайлово».

Снегопады в этом году стали настоящей проверкой для коммунальных служб на прочность и слаженность.

— Но мы справляемся,— говорит начальник участка по благоустройству ГБУ «Жилищник» района Измайлово Лутфулло Ишкуватов. — Сейчас работы ведутся круглосуточно в три смены.

Но и рядовые москвичи не остаются в стороне. Так, жители дома 32 по Измайловскому бульвару взяли в руки рабочий инвентарь и вышли по собственной инициативе на помощь коммунальщикам.

Как говорят сами жители, время они провели с пользой и для себя и своего здоровья.

— Спасибо этим людям. Они помогли нам, организовали субботник в своем дворе. Мы же, в свою очередь, выделили им в помощь трактор, — говорит Ишкуватов. — Да, к нашей работе, особенно сейчас, когда снегопад в Москве практически не прекращается, присоединяются жители домов. Многие просто подходят и спрашивают, чем бы они могли нам помочь.

По словам Лутфулло Ишкуватова, на его памяти это вторая такая снежная зима, а на этом участке он работает уже более тринадцати лет.

— На моем участке 186 дворов, и согласно регламенту по уборке дворовых территорий, если начинается снегопад, то в первый день от снега и наледи мы очищаем дворовую территорию, далее парковочные места, и заключительным этапом от осадков освобождаются детские и спортплощадки.

Сегодня кипит работа по уборке снега во дворе дома по улице Первомайская, 85. По словам водителя погрузчика ГБУ «Жилищник района Измайлово» Александра Немцова, за смену он перевозит более ста кубометров снега.

— Невольно сравниваю нынешнюю зиму с прошлогодней и по собственному опыту могу сказать — снега в этом году очень много, раз в пять больше, чем в прошлом, — говорит Александр Немцов.

Немцов не скрывает, что очень устает в течение рабочего дня. И с нетерпением ждет прихода весны.

— Но двор надо как можно быстрее убрать, поэтому трудимся не покладая рук, — говорит он.