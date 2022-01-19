Кинематограф как призвание: режиссеру Владимиру Хотиненко исполняется 70 лет

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

20 января Сегодня 70-летие отмечает режиссер, народный артист России, педагог Владимир Хотиненко. Накануне «Вечерняя Москва» созвонилась с мастером, чтобы поздравить его и получить ответы на некоторые вопросы.

— Владимир Иванович, как будете отмечать юбилей?

— Эта дата лишь условно круглая, немного угловатая. У меня никогда не было традиции пышного празднования дня рождения. Ни разу в жизни я не устраивал банкетов, а теперь тем более. В текущих обстоятельствах многолюдные собрания считаю неуместным вызовом на грани преступления. И что праздновать-то: жив-здоров, и слава Богу. Как правило, мы с женой Танечкой в этот день всегда уезжали в горы и там принимали поздравления. В этот раз планирую встретить на работе со студентами, это многое для меня значит. Вообще, хочу, чтобы все прошло спокойно, без лишней экзальтации.

— В прошлом году закрепили право получения второго высшего образования из бюджета по ряду специальностей, среди которых есть режиссура кино. Как вы к этому относитесь?

— Считаю это победой разума над обстоятельствами! Скажу вам, что во ВГИКе к принятию этого решения прикладывали большие усилия, в частности наш ректор Владимир Малышев. В свое время я бы и сам с радостью воспользовался такой возможностью. Людей, которые пойдут на второе высшее, скорее всего, будет не так много. Но это шанс для них поменять судьбу.

— Вы учились на Высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской Никиты Михалкова, ассистировали ему на фильмах «Пять вечеров», «Родня» и других. Что это вам дало?

— Огромную практику. Никита Сергеевич замечательно работает с артистами, организует производство. Для меня взаимодействие с ним было важным этапом в постижении кинематографа и смыслов, заключенных в нем. Я наблюдал, как происходит монтаж, был на репетициях. Сам тоже был полезен, в частности художнику Адабашьяну, ведь начинал я работать в кино как художник-постановщик.

— У вас в фильмографии ленты на разные темы: революция, криминальные истории, Достоевский, а еще — вера. Как работать над такой темой и быть искренним, не уйти в пафос?

— Подступаться к ней просто для сюжета, по-моему, негоже. Хотя тут может быть направление просветительское — пересказать, донести людям определенное произведение. Но вопрос веры самый тонкий и очень личный, совсем не публичный. И когда ты говоришь на эту тему в кино, это каждый раз испытание. Я трижды его проходил, когда снимал фильмы «Поп», «Мусульманин», сериал «Паломничество в Вечный город». Не думаю, что решился бы еще раз взяться за столь ответственную тему. Ведь вопрос веры — запредельный, главный. А рядом с ним всегда идет вопрос любви. Они рука об руку ходят.

ДОСЬЕ

Владимир Хотиненко — режиссер, народный артист России. Окончил Свердловский архитектурный институт, Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Сейчас заведует кафедрой режиссуры игрового фильма во ВГИКе, руководит мастерской игрового кино вместе с Павлом Финном и Владимиром Фенченко на ВКСР. В фильмографии режиссера около тридцати лент.