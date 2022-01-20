Цель — покорить публику: десять правил успешного выступления

Фото: Из личного архива Оксаны Барских

Умение выступать перед аудиторией — один из шагов на пути к успеху. Но что делать, если речь на публике доставляет дискомфорт? Как почувствовать уверенность и вызвать интерес у слушателей? Своими советами с «Вечерней Москвой» поделилась телеведущая Оксана Барских.

Четкая цель

Подумайте, зачем это выступление нужно лично вам. От того, что вами движет, будет зависеть многое — от подачи информации до вашего внутреннего состояния.

Подумайте о том, зачем эта информация нужна вашим слушателям. Вы хотите передать им знания, мотивировать или побудить к сотрудничеству? От этого будет зависеть то, насколько эмоциональной должна быть речь и какие аргументы нужно выбирать.

План выступления

Вступление. Обозначьте для слушателей тему и главное — привлеките внимание. Пусть слушатели поймут, чем эта информация будет полезна для них.

Основная часть. Выделите несколько пунктов, которые помогут вам раскрыть тему. Будьте в меру эмоциональны.

Заключение. Подведите итог, подчеркните ценность сказанной вами информации. Не забудьте сказать то, что будет мотивировать слушателей.

Взгляд со стороны

То, как вы будете говорить, двигаться и жестикулировать, может либо отвлекать слушателей, либо украшать ваше выступление. Уделите время тому, чтобы продумать, как вы будете смотреться со стороны.

Оценка аудитории

Кто ваши слушатели? Насколько хорошо они знакомы с предметом вашего доклада? А какова их мотивация? Ответы на эти вопросы помогут составить выступление так, чтобы привлечь и удерживать внимание людей. Также подумайте о том, какие вопросы после выступления вам могут задать.

Репетиция

Чем чаще вы репетируете, тем увереннее будете себя чувствовать во время выступления. Даже если мероприятие еще не скоро, не жалейте времени для тренировок.

Наглядные пособия

Информацию легче воспринять и запомнить, если она подкреплена визуальным рядом. Пусть наглядные пособия помогут запомнить главное, но не перегружайте ими свое выступление.

Время

Пунктуальность — качество, которое ценится в деловом мире. Уделите внимание таймингу. Рассчитайте все так, чтобы не затягивать выступление. Продумайте, сколько времени на каждую его часть вы можете выделить, и старайтесь этого придерживаться.

Паузы

Чтобы слушатели запомнили главные мысли, их можно выделять короткими паузами. Также постарайтесь делать паузы каждый раз, когда переходите к новому пункту выступления, тогда все смогут вникнуть в его суть.

Внешний вид

Как известно, встречают по одежке. Уделите достаточно внимания перед выступлением своему внешнему виду. Проверьте: выглажена ли ваша одежда, нет ли на ней пятен.

Улыбка

Улыбка располагает, помогает снять напряжение и придает чувство уверенности. Начните с улыбки и сохраняйте положительный настрой на протяжении всего выступления, даже если что-то пойдет не по плану.