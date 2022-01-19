«Бич россиянки»: назван топ-10 полезных навыков для женщин в 2022 году

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Наступил 2022-й — год смелых ожиданий и ярких свершений. Именно с таким настроем женщины, как правило, вступают в новый отрезок времени. Не остаться у разбитого корыта несбывшихся надежд в завершение этого отрезка вполне реально. Главное — вооружиться полезными навыками. Какими? «Вечерняя Москва» узнала у кандидата психологических наук, популяризатора психологии эффективности и автора методики «Шэфф_мышление» Елены Мильто.

Русская женщина, как известно, по словам поэта Некрасова, коня на скаку останавливает, избу горящую тушит, рожает как заведенная, ну и прислуживает всем подряд, кого видит, причиняя добро налево и направо домочадцам, коллегам, бедствующим (по ее мнению) окружающим.

— Раздавать советы, решать чужие вопросы, даже если никто не просит, — это бич россиянки, — отмечает специалист. — Правда вот отчет в этом отдавать себе очень сложно, а остановиться и начать жить своей жизнью еще сложнее. Потому что, когда ты останавливаешься, оглядываешься, то зачастую оказывается, что в своей жизни разруха: не семья, а коллектив под одной крышей, не работа, а куча времени без удовлетворения и реализации, масса учебы в онлайн-формате, сертификатов и ноль их применения. Ребенка воспитывает YouTube, мужа — бутылочка пива. Мышление «как получится» процветает.

Легко быть диванным «экспертом» по чужим жизням, со стороны и правда хорошо видно. Но только тем, кто с начала у себя все построил и только потом, если спросят, может что-то рекомендовать, делиться опытом, советовать, считает Елена Мильто.

Все «Шэфф_мышление», поясняет психолог, построено на трех основных постулатах:

Честность. Обязательна честность самим с собой. Обманывать можно кого угодно и сколько угодно — вопрос экологичности, манипулятивности и психологических потребностей. В большинстве случаев нечестность ни к чему хорошему не приводит. А ложь самой себе априори вредна и даже недопустима.

Вопрос: «Зачем?». Это основополагающий вопрос для любого человека, если созрел до того, что хочешь, чтоб жизнь стала эффективной. Но задаваться он должен не когда уже дел наворочала, а в самом начале любого, даже очень короткого пути, перед любым сложным и очень простым решением.

Управление. Не само получилось, не Вселенная, не начальник, не муж, не президент, не настроение. Только женщина ответственна за каждый свой выбор, за каждое принятое решение в моменте. И твоя жизнь — это исключительно твое творчество. Твоя жизнь — это набор ответов на вчерашние вопросы. Твоя жизнь — это итог твоих осознанных или неосознанных, эффективных или спонтанных, мучительных или скоростных выборов.

Фото: Из личного архива Елены Мильто

Если следовать этим трем базовым элементам эффективного мышления, то топ-10 полезных навыков нового года, да и всей жизни в целом, получится, по мнению Елены Мильто, такой:

Честность

1. Экологичность.

Ты поступила экологично по отношению к другим и к себе, когда после события или поступка у тебя светло на душе, нет терзаний, раздумий, кошки не скребут. Значит, ты все сделала правильно. Ты и решение приняла, и действие совершила, и послевкусие получила позитивное. Ты слышишь, понимаешь себя и других и эффективно движешься, исходя из этого понимания.

2. Отсутствие токсичности.

Касается всех сфер жизни и всех видов отношений, начиная с самой себя. Ты абсолютно нетоксична, когда люди с удовольствием хотят с тобой общаться, не избегают встреч, разговоров. Нетоксичная значит добрая, но не значит, что удобная. Ты уважаешь, но не значит, что потакаешь. Ты общаешься, но не «перетягиваешь одеяло» и не используешь других людей в своих целях. Ты чувствуешь и знаешь свои границы и уважаешь и не нарушаешь личные границы других.

3. Открытость.

К себе и к окружающим и окружающему. Принятие плюсов и минусов, адекватность. Понимание, умением отдавать, отзывчивость. Ты открыта, когда не манипулируешь словом и делом, а прямо выражаешь свои мысли, не формируешь события. Ты знакома со своим «я» и не стесняешься, не скрываешь собственных чувств, потребностей, возможностей.

Зачем

4. Умение делать «стоп».

Ты умеешь делать «стопы», если приходишь в сознание не когда уже вокруг руины ситуации, потому что ты не сдержалась и наорала на человека, а когда начинаешь закипать, но, зная свою особенность и предполагая возможность неприятного исхода для всех (конфликт), ты говоришь себе «стоп» и выходишь из боя, не начав его.

«Стоп» — сверхполезный навык для любого активного человека. Его необходимо использовать всегда: в отношениях в семье, с коллегами, с родителями; в магазине, в транспорте, на съемках; перед решением, посередине конфликта, после причинения обиды. «ПостСтоп» (уже натворила) тоже возможен. Лучше остановиться хотя бы когда-то, чем не остановиться вообще и разрушить все в клочья. Стоп, если начала раздражаться, стоп, если измучалась от собственной нерешительности, стоп, если страх начинает быть главным. Стоп.

5. Анализ.

Умение делать выводы доступно не каждой. К сожалению, даже в бытовых и повторяющихся историях нам свойственно снова и снова наступать на одни и те же грабли, разбивая лоб вновь и вновь. Ты умеешь делать анализ, когда позволяешь себе после чего-то свершившегося (большого и малого, жизненно важного и бытового) оценить, поблагодарить, зарезюмировать, выбрать главное, перевести лучшее в привычку. Ну а если просто идешь, бежишь, летишь по жизни, ловя грабли на переносице, то выбор, конечно, твой, но он к эффективной и счастливой жизни не имеет никакого отношения.

6. Гибкость.

Это умение увидеть, осознать, принять и применить на благо себе изменяющиеся обстоятельства. Гибкой надо быть во всем. Хотела надеть красное платье на улицу, а с утра дождь и похолодало? — это не повод с плохим настроением весь день ходить. Он говорит «а», а ты ему «б», и никаких компромиссов? А выиграет тут кто? Ты обладаешь ментальной гибкостью, когда ищешь обходные пути, если в лоб ситуация не разрешается. Ты соглашаешься, когда это не приносит ущерба твоим интересам.

Управление

7. Осознанность.

Только ленивый сегодня не говорит про осознанную жизнь. Но говорят все, а живут осознанно единицы. Ты живешь осознанно, если вечером помнишь, чем пообедала сегодня, с кем говорила, и что чувствовала: запахи, вкусы, ощущения, мысли, идеи, пришедшие воспоминания. Осознанность — это быть в моменте, проживать его, а не проноситься, ничего не успевая замечать, перелистывая календарь.

8. Ответственность.

Ты ответственна, когда четко понимаешь, осознаешь и принимаешь все позитивные и негативные последствия своих решений, действий, слов. Очень сложно прокачиваемый навык, но крайне необходимый, если хочешь жить гармонично и счастливо.

9. Принятие.

Реальность такова, какова есть. Мир таков, каков он есть. Ты умеешь принимать, если понимаешь эти постулаты и строишь свою жизнь, основываясь на этом. Ты принимаешь, когда спокойно относишься к непонятным тебе действиям другого человека. Ты принимаешь, когда твои таланты и ограничения тебе знакомы, и ты живешь, используя свои плюсы и нивелируя свои минусы. Ты толерантна, многогранна, внимательна.

10. Говорить.

Большинство женщин уверены, что их мысли кто-то должен прочитать. Но так не бывает. Мысль, сказанная вслух, гораздо быстрее дойдет до другого человека, чем мысль, изображенная в пантомиме. Очень распространена иллюзия среди дам, что они прекрасно изображают разные эмоции и их коллегам, мужчинам, партнерам, детям остается лишь догадываться, что имелось в виду. Но фокус в том, что окружающие раз, два, три попытаются догадаться из хорошего к вам отношения, но затем перестанут это делать, потому что для них это токсично и неэффективно.

— 2022 год имеет все шансы стать трансформационным, когда каждая женщина станет лучшей версией себя. Не упускайте шанс — начинайте прямо сейчас, — призывает Елена Мильто.