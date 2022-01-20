Женись вместо меня: как мошенники продают места в очереди на бракосочетания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Накануне 2 февраля в сети стали появляться объявления о продаже... даты свадьбы. Пользователи предлагают за деньги уступить место на регистрацию брака в красивые числа: 2.02.2022 и 20.02.2022. Корреспондент «Вечерней Москвы» попытался купить такое место для себя.

Зарегистрировать брак — дело долгое: сперва надо подать заявление, и лишь через 30 дней ваш союз оформят. А на красивые даты места бронировать надо аж за несколько месяцев. Однако в последнее время в сети появились предложения зарегистрировать брак именно 2 или 20 февраля, но… за немаленькие суммы.

Самой дорогой оказалась услуга жителя города Щелково — он просил ни много ни мало 200 222 рубля. Интересуюсь, почему цена именно такая. Автор отвечает, мол, числа в ценнике повторяют красивую дату, а значит, и брак будет счастливым. В 500 000 рублей оценил регистрацию в самом старом московском ЗАГСе в Большом Харитоньевском переулке (в народе его часто называют «Грибоедовский») некий Владимир Семочкин. Изучаю его страничку на сайте объявлений. Помимо даты заключения брака за полмиллиона, Владимир также продает селфи-палку (устройство для съемки самого себя. — «МВ») за 100 рублей и аудиоколонки за пару тысяч рублей. Что подозрительно, эта техника находится далеко от центра Москвы — в Челябинске. Семочкин заверяет, что он записался с любимой невестой на 2 февраля и за деньги готов эту дату уступить.

— Мы просто откажемся, и вы придете в этот день. Нас вычеркнут, вас впишут! — убеждает меня Владимир.

Проблем он не видит никаких, а на вопрос о снижении суммы готов «к конструктивному диалогу». Однако дает понять, что ниже 100 000 рублей такие редкие брони не продают. На фоне этих сумм объявление из Зеленограда смотрится совсем несерьезно — некая Анна предлагает свое невестино место всего за 12 000 рублей. Она вежливо сообщает, что нехорошо зарабатывать на счастье людей, и свой скромный гонорар потратит на лечение. Однако заметив, что наш диалог ни к чему не приводит, Анна начинает проявлять настойчивость и просит перевести «хотя бы тысячу» — мол, раз у вас такое счастье, то надо им делиться.

Деньги во всех трех случаях надо было переводить заранее, частями, на электронные кошельки. Телефонных номеров продавцы «брони на брак» не давали, все общение — в мессенджерах, с настойчивыми предложениями выйти из переписки на порталах объявлений к частному общению.

— Невозможно продать место в очереди на бракосочетание, — комментирует «Вечерке» заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук Александр Толмачев. — Если вдруг один из будущих супругов не приходит на регистрацию или вместо него заявляется другой человек, не указанный в первоначальном заявлении, то составляется новое. И опять нужно ждать не менее 30 дней.

КСТАТИ

Стремление к красивым датам началось в 2003 году. Тогда считалось, что пожениться 3 марта (3.03.2003) сулит большую удачу и счастье.