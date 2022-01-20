Бузова всея Руси: продюсер раскрыл секрет популярности певицы

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20 января свой 36-й день рождения отмечает Ольга которая назад была просто ведущей проекта «Дом-2», а сегодня чуть ли не главная медиаперсона страны, за жизнью которой следят только в «Инстаграме» 23 миллиона подписчиков. В чем же феномен Бузовой, выясняла «Вечерняя Москва».

В нашей жизни есть такое понятие, как медийная личность, утверждает продюсер Вадим Горжанкин.

— Она бывают двух типов. Первый — когда человек действительно выдающийся и обладает большим талантом. Вторая категория — это люди, которые ни в чем не являются выдающимися, но при этом они постоянно присутствуют в медийном пространстве, — комментирует «Вечерке» эксперт. — Такие люди — немного телеведущие, немного певцы, немного танцоры, немного еще кто-то. Их задача — постоянно присутствовать в медийном пространстве, чтобы стать частью нашей жизни, хотим мы этого или нет.

Бузова в этом контексте — яркий представитель медийной личности. Ее популярность основана на двух столпах. Первое — это грамотный образ, а второе — грамотная хронология, в том числе ее продвижения. Феномен Бузовой в том, что она в нужное время всегда делает нужные действия.

Психотерапевт с частной практикой Александр Федорович уверен, что феноменальность Бузовой определяется исключительно схемой, которая продвигает людей с упрощенной системой взглядов:

— Оля же из простых, от сохи. Простых обывателей это радует: создается иллюзия, что возможно вчера плести бирюльки из проволоки, а сегодня иметь 23 миллионов подписчиков. Это впечатляет, если человек не склонен к глубинным мыслительным процессам. По той же самой причине, что люди идут на марафоны исполнения желаний инфоцыган.

Астролог Марина Невская уверена, у Оли будет в 2022 году мощная положительная динамика по всем фронтам.

— Оля — солнечная Козерожка, — подчеркивает астролог. — Ради славы и успеха она готова работать до изнеможения, и многие отмечают ее трудолюбие. При этом у нее ярко выражен сектор имиджа в Водолее. А это эпатаж, умение приковать к себе внимание странными выходками. При этом у Ольги высокий порог терпимости к насмешкам и негативу. В целом же она попала в нужное время, когда публика особо не разбирается в искусстве, и место.