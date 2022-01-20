Поликлиники справляются с увеличившейся нагрузкой

Дежурный врач городской поликлиники № 2 Мадина Булатова в фильтр-боксе проводит осмотр и измеряет сатурацию пациентке Екатерине Гавриловой, которая обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Амбулаторная служба Москвы переведена на усиленный режим работы. 20 января «Вечерняя Москва» побывала в городской поликлинике № 2 и посмотрела, как ведут прием дежурные врачи.

В городской поликлинике № 2 достаточно многолюдно. Москвичи разных возрастов ждут приема врачей. Отдельно в филиале на Фруктовой улице сделан вход для пациентов с температурой и симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

По словам главного врача поликлиники Натальи Шиндряевой, специальные фильтр-боксы были в медицинских учреждениях всегда, просто в пандемию они стали необходимы.

— Два разных входа в поликлинику нужны, чтобы разделить потоки пациентов на здоровых, кто пришел на плановый прием, и тех, кто обращается за внеплановой медицинской помощью в связи с инфекционной болезнью, — пояснила она.

Фильтр-бокс — это своего рода «красная» зона, только в поликлинике. Сейчас там ведут прием два-три врача в зависимости от нагрузки.

Заведующая терапевтическим отделением № 1 Мадина Булатова, помимо административной работы, ведет прием пациентов в качестве дежурного врача. У нее большой стаж работы — 13 лет, а быть врачом она мечтала с детства.

— У меня дядя медик, он много рассказывал о своей работе, когда я была еще маленькая, и мне очень захотелось пойти по его стопам, — поделилась она. — А вот родители у меня не врачи, но они полностью поддержали мое решение.

Перед тем как зайти в фильтр-бокс, Мадина переодевается в специальный защитный костюм. Комбинезон, шапочка, специальные бахилы, перчатки, очки, респиратор — в этом обмундировании ей предстоит провести несколько часов.

— Нагрузка в пандемию, конечно, у нас выросла, но мы со всем справляемся, работаем как единая команда, — рассказала она. — Конечно, в этих костюмах жарко, неудобно, но мы все понимаем, что от этого зависит наше здоровье и здоровье наших близких, ведь после смены в «красной» зоне мы вечером возвращаемся домой к родным, и очень важно не болеть самим и не заразить других.

Смена дежурного врача длится 12 часов. К счастью, есть возможность выходить на небольшие перерывы, медики делают это по очереди — так, чтобы прием пациентов не приостанавливался.

За смену два дежурных врача в дни высокой нагрузки и увеличения заболеваемости могут принять около 70 человек. Чаще всего, по словам Мадины, в фильтр-бокс приходят люди с повышенной температурой, кашлем, насморком, головной болью.

— Бывают и люди с затрудненным дыханием, — уточнила она.

Всем пациентам с симптомами ОРВИ проводится диагностика для постановки правильного диагноза.

— Мы уточняем жалобы, собираем анамнез, выясняем, когда началось заболевание, принимал ли пациент самостоятельно какие-то препараты. Также проводим осмотр горла, лимфоузлов, слушаем легкие, — рассказала дежурный врач.

Кроме того, всем обязательно проводится измерение температуры тела и давления, сатурации (уровень насыщения крови кислородом. — «ВМ») с помощью пульсоксиметра.

— Еще мы делаем всем экспресс-тест на коронавирус и также берем мазок на ПЦР-тестирование, — добавила Мадина Булатова.

В случае если результат анализа на коронавирусную инфекцию положительный, пациенту выдаются бесплатные противовирусные лекарства. После приема заболевшему нужно как можно скорее вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития:

— Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма «омикрон» в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5 процента за неделю.