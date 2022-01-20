Все, как у людей: как живут пингвины в Московском зоопарке

Ведущий зоолог Московского зоопарка Александр Павлов кормит одного из пингвинов Гумбольдта / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Все дороги в столице ведут Александра Павлова в Московский зоопарк, где он работает ведущим зоологом отдела орнитологии. Большую часть времени проводит в «Доме птиц», ухаживая за его обитателями, среди которых пингвины трех видов: перуанские, или Гумбольдта, очковые, или африканские и субантарктические, или папуанские.

Самая многочисленная группа — пингвины Гумбольдта. Первые птенцы появились в Московском зоопарке в 1996 году. С тех пор семейство разрослось: пять основных пар регулярно приносят потомство.

— Пингвины моногамны, находят себе партнера, как правило, на всю жизнь, и если с одной из птиц что-то случится, то второй будет довольно сложно сформировать новую пару, — рассказывает Александр Павлов.

Ведущий зоолог попал в зоопарк 19 лет назад, еще студентом. Сначала помогал ухаживать за жирафами и антилопами, потом заинтересовался пингвинами, посвятил им дипломную работу и остался в отделе орнитологии. За годы наблюдений неплохо изучил повадки этих нелетающих птиц.

— Нам стоит поучиться у них дисциплине, — говорит Павлов. — У них все распланировано и идет четко по графику.

Зима для пингвинов Гумбольдта, пожалуй, самое романтичное время года. Они все больше держатся парочками, обновляют гнезда, ухаживают, заботятся друг о друге – готовятся к роли родителей.

— В природе эти пингвины гнездятся на каменистых склонах побережья Чили, Перу, вырывают норы в песке, а в зоопарке занимают углубления в специально созданной скале, — Александр предлагает понаблюдать за поведением пингвинов. — Перед тем, как зайти в норку, они кланяются друг другу. Еще иногда парочки «поют» в унисон. Для неподготовленного слуха звук может показаться ужасающим, напоминает крик осла.

Как только у пары пингвинов появятся яйца, они будут вместе их высиживать, а затем и выкармливать вылупившихся малышей. Обычно Гумбольдты ответственные родители, хотя случаи бывают разные.

— Однажды нам пришлось искусственно выкармливать птенца, — вспоминает ведущий зоолог. — Он много ел и вырос большой плюшкой, поэтому его прозвали Толстый. У него был своеобразный характер. Если что-то забудешь на видном месте, он утащит это к себе в норку. Постоянно требовал от людей внимания, ласки. Мы даже беспокоились, что ему будет трудно найти пару. Но сейчас он живет в другом зоопарке и все у него хорошо — примерный семьянин.

Пингвины Гумбольдта, по словам зоолога, отличаются друг от друга не только характером, но и неповторимым рисунком из черных точек спереди. Это помогает специалистам не запутаться в подопечных, ведь к каждому нужен индивидуальный подход.

— Все, как у людей, — смеется Александр Павлов. — Кто-то смелый и наглый, кто-то поскромнее. Но в целом, все они очень любопытны и дружелюбны.

КСТАТИ

Кормят пингвинов в Московском зоопарке только с рук — так у зоологов есть возможность осмотреть каждую птицу и дать ей ровно столько рыбы, сколько она должна съесть. Обычно пингвины получают еду два раза в день, утром и вечером. Но когда они выращивают птенцов, их обязательно кормят три раза. Основной рацион — обогащенная витаминами атлантическая сельдь высшего сорта. Также, в зависимости от сезона, им могут дать корюшку.