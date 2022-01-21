Для Москвы и москвичей: инвесторы реализуют в городе важные инфраструктурные проекты

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Порядка 27 миллиардов рублей вложит инвестор в строительство двух заводов, на которых будет осуществляться экологичная переработка илового осадка сточных вод. Об этом 21 января в рамках V Форума Центрального федерального округа по ГЧП рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Для развития городской среды столичные власти используют различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). В феврале прошлого года столица подписала первое концессионное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве. Новые предприятия, возведенные по концессии, будут соответствовать мировым экологическим стандартам. Для их размещения город выделит площадки на территории очистных сооружений. После сдачи объектов в эксплуатацию концессионер будет высушивать, а затем утилизировать осадок. Полученный в результате переработки продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

— Еще одно соглашение с инвестором, которое поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, подписано в конце 2021 года. Компания реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации. Соглашение о государственно-частном партнерстве подписано на 20 лет, — отметил Артем Барашев.

Он добавил, что согласно договору город передаст инвестору пустующие объекты капитального строительства в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, которые тот оснастит необходимым оборудованием.

— Всю отсортированную технику инвестор планирует отправлять на перерабатывающие предприятия — в том числе на собственные заводы. Таким образом, данный ГЧП-проект станет важным шагом для развития экономики замкнутого цикла в Москве, — подчеркнул Барашев.

Также в прошлом году столица заключила два концессионных соглашения, благодаря которым на карте города появятся современные объекты соцсферы — гериатрический центр и инновационная общеобразовательная школа. Инвестиции в эти проекты составят в совокупности порядка 3 миллиардов рублей.

Под гериатрический центр инвестор реконструирует здание площадью более 3 тысяч квадратных метров и оснастит его необходимым современным оборудованием. Концессионер также будет проводить текущий и капитальный ремонт объекта.

— Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. В концессионном гериатрическом центре будет минимум 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми, — добавили в Городском агентстве управления инвестициями.

Еще одна компания создаст на территории Инновационного центра «Сколково» современную школу, которая не имеет аналогов в стране. В ней смогут учиться 825 человек. Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тысяч квадратных метров. В рамках концессии инвестор спроектирует, построит и оснастит школу оборудованием, а также будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание объекта в течение всего срока соглашения.

— Что касается планов на этот год, то сейчас в правительстве Москвы в предварительной проработке находятся несколько интересных проектов государственно-частного партнерства. В случае их реализации они также принесут пользу горожанам. В целом, столица всегда открыта для любых инициатив бизнеса. Но при этом они должны соответствовать законодательству о концессиях и ГЧП и учитывать региональную специфику. Приоритетные для города направления — это объекты коммунального хозяйства, транспорт общего пользования, объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания граждан, — заключил Артем Барашев.

Справка

Концессия — это форма ГЧП, при которой частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу. Данный формат позволяет в равной степени учитывать интересы бизнеса и города, а также привлекать частные компетенции и современные технологии. В результате Москва получает функционирующий объект, а инвестор — доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, концессия дает возможность эффективно распределять риски между сторонами соглашения. На данный момент объем заключенных столицей концессионных соглашений составляет 118 миллиардов рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения, образование.