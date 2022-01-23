Эксперты рассказали, насколько выгодно покупать жилье в Москве для сдачи в аренду

Москвичка Валентина Андреева у входа в подъезд дома на улице Правды, где она сдает квартиру в аренду / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее рентабельной. Средний срок окупаемости недвижимости вырос до 16,5 года. Об этом свидетельствуют свежие расчеты крупной консалтинговой группы. «Вечерняя Москва» выяснила, выгодно ли вкладывать в столичное жилье.

Что касается Москвы, то средняя доходность от сдачи столичной однокомнатной квартиры упала за год с 6 до 5,4 процента. Такие данные приводит эксперт крупного агентства по недвижимости Виктория Кирюхина.

— То есть доходность по банковским депозитам сейчас сопоставима или в большинстве случаев даже выше, чем доходность от сдачи жилья в аренду. В результате деньги проще положить в банк, чем покупать на них квартиру и сдавать ее, — отмечает эксперт.

Исполнительный директор риелторского агентства Артем Домрачев с таким мнением не согласен:

— Утверждение, мягко говоря, наивное. Доходность от вложения средств в недвижимость не определяется одной только ценой аренды! Средняя стоимость «однушки» в Москве за 2021 год увеличилась на 16,72 процента. Иными словами, вы купили квартиру за 10 миллионов рублей, а теперь она стоит 11 миллионов 672 тысячи рублей. Сомневаюсь, что какой-то банк предложит вам 16,72 процента годовых. Добавим к этим процентам еще 5,4 от сдачи в аренду и получим 22,12 процента. Это и есть реальная доходность от купленной в начале прошлого года московской «однушки».

Эксперт комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Ян Арт отмечает, что сообщения о том, что инвестировать в недвижимость невыгодно, появляются в прессе ежегодно.

— Я с этим не согласен. Лучше купить квартиру, которая каждый год дорожает и никуда не денется, чем положить деньги в банк и ждать, что с этим банком произойдет. А если что-то случится, вам вернут не более 1,4 миллиона рублей — это размер возмещения по банковским вкладам, если наступил страховой случай.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Крошечная студия или пентхаус

Крупное столичное агентство недвижимости составило свежий рейтинг наиболее дорогого и дешевого жилья в Москве.

Так, самые дорогие квартиры сейчас продаются в Пресненском районе. Жилье площадью 960 квадратных метров оценивается в 2,67 миллиарда рублей. Это 13-комнатный пентхаус площадью почти в тысячу квадратных метров, находится в клубном доме класса делюкс.

И эта фантастическая цена — не предел. В декабре, например, на продажу выставлялся пентхаус с дизайнерской отделкой и видовой террасой на последнем этаже дома на Тверской. Площадь квартиры — более тысячи квадратных метров, а ее стоимость — 3,15 миллиарда рублей.

Также в числе лидеров по цене квартира в небоскребе «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В 2020 году объект стал самым дорогим и до сих пор не нашел своего покупателя. Приобрести пентхаус площадью 2,1 тысячи квадратных метров можно «всего» за 2,6 миллиарда рублей.

— Эти квартиры покупают, как правило, представители очень крупного бизнеса, имеющие к тому же виды на власть, — считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Цена для защиты от инфляции номинируется в долларах и колеблется в рублях в зависимости от его курса. Но квартира может продаваться и год, и два, и три — очень уж узок круг потенциальных покупателей. А еще на такую недвижимость очень высокий налог: два процента в год от кадастровой стоимости.

Кстати, самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы продается всего за 2,5 миллиона рублей. Площадь — 10 квадратных метров. Причем в ней нет туалета, но продавец при выходе на сделку обещает его организовать. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская» .

На втором по дешевизне месте — студия площадью 13,2 квадратного метра в районе метро «Стахановская» на юго-востоке столицы. Комнатка с санузлом предлагается за 2,8 миллиона рублей. Тройку бюджетных вариантов «вторички» замыкает квартира за 2,85 миллиона. Это студия в 15 квадратов, — в десяти минутах езды от метро «Филатов Луг» в Новой Москве.