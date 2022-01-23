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Быть хорошим рыбаком — клево: особенности московской рыбалки зимой

Никита Бессарабов

Общество
Быть хорошим рыбаком — клево: особенности московской рыбалки зимой
Фото: TASS:Archive

Зимняя рыбалка по своему комфорту совсем не похожа на летнюю. Но, несмотря на неудобства, она по-прежнему притягивает любителей. «Вечерняя Москва» изучала особенности московской рыбалки зимой.

Тимофей Трофименко не мыслит свою жизнь без удочек, садков и крючков. Практически ни одной недели не обходится без похода на водоем. Даже минусовые температуры не могут удержать его дома.

— Летом мы ловим на длинные удочки, — рассказывает он. — Зимой удилища короткие: максимум сантиметров 60 для тех, кто ловит хищника на блесну и балансир — это такие железные приманки, имитирующие рыбку. Мирную же рыбу ловят на те же снасти, что и летом — это поплавок и мормышка.

Главное отличие зимней рыбалки — это погодные условия и качество экипировки. Летом, по словам Тимофея, ты можешь поехать в любое место с ночевкой и пересидеть в машине, а потом отправиться с удочкой на берег. Зимой даже днем в сильный мороз бывает сложно усидеть на месте. Особенно тем, у кого на холоде начинают болеть руки.

Поэтому любители рыбалки покупают палатки с теплым полом, с заранее вырезанными в нем лунками, ставят все это на лед и «начиняют» печкой и полезными принадлежностями для рыбалки и готовки еды. Такую палатку можно растопить до очень хорошей температуры. Будет практически как в бане.

— У меня палатка без теплого пола, — сообщил молодой добытчик. — Но я даже при минусовой температуре могу довольно долго высидеть без перчаток. Совсем не мерзну. Если руки и замерзают, мне достаточно просто окунуть их в холодную воду. По всей видимости, тело уже привыкло к такой неспокойной жизни.

Одна проблема существенно осложняет жизнь всех рыбаков, и молодых, и старых. Это боль в спине. Но с этим ничего не поделаешь. Остается только согреться. Жирная пища неплохо в этом помогает. Настоящие рыбаки знают, что лучший деликатес на рыбалке — это сало. А вот людей, согревающихся алкоголем, Тимофей и многие его знакомые — рыболовы-спортсмены — не понимают. И не считают их рыбаками.

— Все-таки, чтобы поймать рыбу, надо думать, — уверен он. — При этом ездить я предпочитаю в компании. Мне не очень нравится уединение. К тому же спокойнее иметь рядом какую-то подстраховку. Мало ли что может случиться. Особенно на недавно вставший лед надо идти с товарищем, чтобы он мог вовремя бросить провалившемуся веревку, помочь выбраться, согреться.

У московских рыболовов много любимых мест, где неплохо клюет. Наиболее популярные места для рыбной ловли — это Москва-река в районе Строгино. Там есть две-три заводи. Известен Гребной канал в Крылатском. В районе Косино находится «клевое» озеро Белое. Еще есть Химкинское водохранилище. В Марьино даже проводятся чемпионаты по рыбной ловле.

Некоторые авантюристы выбираются еще дальше. Едут на знаменитые у рыбаков Можайское, Рузское, Вазузское или Яузское водохранилища.

— Я живу в Москве больше 30 лет, — поделился тренер сборной России по ловле на мормышку, чемпион мира Николай Лукоянов. — За последние годы в Москве и по всей России в принципе благосостояние население выросло настолько, что многие рыбаки стали мобильными. У них появился личный транспорт, а вместе с ним и возможность выезжать за город. В то же время в рыболовном спорте появились новые материалы.

Орудия рыбной ловли стали более эффективными. Из-за этого количество желающих увеличилось в разы. Если вы выйдете в выходной день на подмосковное озеро, то увидите тысячи рыболовов на льду. В связи с этим и поголовье рыбы снижается. Ловить ее все сложнее. Новичок может целый день провести на льду и уехать ни с чем.

Об этом же говорит и Тимофей Трофименко.

— Рыбалка — это ремесло, — считает парень. — Ему в наше время нужно учиться.

Хороший рыбак, в представлении Тимофея, практически всегда поймает, заставит рыбу клевать. Ведь какое удовольствие от рыбалки без рыбы!

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