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«Резкие перемены во внешности»: что нужно есть, чтобы продлить молодость

Рафаэль Залян

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Общество
«Резкие перемены во внешности»: что нужно есть, чтобы продлить молодость
Фото: Pexels

После 40 лет женский организм начинает перестраиваться, что влияет на общее самочувствие и внешний облик. Разменяв четвертый десяток, у представительниц прекрасного пола возникают частая смена настроения, хрупкость костей, появляются первые глубокие морщины, лишний вес и бессонница. Также запускается процесс постепенного угасания репродуктивных функций. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, как замедлить процессы старения и нормализовать свой режим, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Сладости исключаем

По словам диетолога, ранние возрастные изменения в организме наступают значительно раньше — с 35 лет, когда наблюдается уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки в связи с увеличением процентного содержания жира в организме:

— У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре. Хотя еще год назад этого не происходило. Следовательно, это основание для корректировки пищевого поведения.

Чтобы кожа лица дольше оставалась упругой, а внутренние органы работали слаженно и без перебоя, эксперт рекомендует дамам, которым исполнилось 40 лет, исключить из рациона все высококалорийные продукты и пищу с трансжирами:

— Избавляемся от сладостей в виде булочек, кондитерских изделий и иных сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, который улучшает работу сосудов.

Жареному — нет

Пища быстрого приготовления, фастфуды, жареные блюда тоже следует вычеркнуть из своего нового меню:

— Жирная пища, чипсы, картошка фри, бургеры и иные продукты, которые готовились в масле, способны вызвать пищевое расстройство, а при частом употреблении — язву и даже рак желудка. Кроме того, такие тяжелые блюда в качестве жира накапливаются на боках и животе и тем самым портят фигуру.

Соломатина призвала заменять пищу, которая была подвержена термической обработке в масле морепродуктами. По ее словам, рыба, раки, креветки и иные морские деликатесы как раз оттягивают процессы старения организма, насыщая его полезными веществами:

— Жирные сорта рыбы сохраняют молодость и свежесть. Омега-3 жирные кислоты нужны для поддержания красоты и здоровья, особенно это важно для женского организма, который переживает сложные процессы перестройки. Более того, именно этот элемент улучшает кровоснабжение, сокращает риск развития болезней сердца и сосудов, повышает когнитивные функции мозга.

Морепродукты, по словам диетолога, также оттягивают дегенеративные процессы в организме, провоцирующие преждевременное старение.

Женская сила

Поскольку к 40 годам выработка женских половых гормонов начинает резко снижаться, восстановить процесс могут продукты, содержащие фитоэстрагены:

— Их можно в большом количестве найти в бобовых, орехах, гранате и злаках. Они улучшают работу женской репродуктивной системы, исключают сбой в менструальном цикле и предупреждают развитие рака шейки матки.

Подобными благотворными свойствами, по словам собеседницы «ВМ», обладает и витамин D. Им богата печень трески, а также красная икра, горох, сыр твердых сортов и грибы.

Исключение из рациона полуфабрикатов — сосисок и колбас — поможет сорокалетней женщине сохранить молодость:

— Вместо колбас лучше вкушать отварное мясо индейки или курицы. Красным мясом не стоит злоупотреблять — его допустимо есть не более одного раза в неделю.

Чтобы организм мог бороться с возрастными изменениями, очень важно поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике:

— Это даже первоначальная задача, потому что от микрофлоры зависит не только состояние внутренних органов, кожи лица, но и ментальное здоровье женщины. А здесь нам помогут кисломолочные продукты: кефир, творог, несладкие сорта йогурта. В них содержатся полезные пробиотики, восстанавливающие баланс кишечника и укрепляющие иммунную систему.

Здоровый сон

Для хорошего состояния кожи, волос и ногтей соблюдать режим сна — первоначальная задача:

— Если к 40 годам у вас не выработалась привычка ложиться в одно и то же время, то сделать это с каждым годом становится все сложнее. Но если вы хотите выглядеть моложе, тогда придется отказаться от ночных посиделок за компьютером и телефоном. Помните, что гормон мелатонин, который регулирует циркадные ритмы организма, вырабатывается в период с 23 часов до трех часов ночи, поэтому очень важно спать в этот временной промежуток.

Спорт — наше все

Не только правильное, дробное и полноценное питание помогает сохранить молодость организма. Очень важно, по словам врача, заниматься активными видами деятельности:

— Не забываем о фитнесе, бассейне, пробежках, любых видах мышечной активности, которые укрепляют кости и сжигают лишние жиры в организме. Самое главное — помнить, что молодость после 40 можно сохранить.

Соблюдение вышеперечисленных правил питания, режима сна и спортивной активности позволит представительницам прекрасного пола вспомнить о своем биологическом возрасте как можно позже, заключила Соломатина.

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