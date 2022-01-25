Что стиль письма может рассказать об известных людях

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В конце января отмечают необычный праздник — Международный день почерка. Специалисты могут многое рассказать о человеке, всего лишь взглянув на текст, написанный им от руки. «Вечерняя Москва» узнала у члена правления Научного графологического общества, создателя русскоязычной системы анализа почерка Инессы Гольдберг, как письмо влияет на характер.

Со временем почерк меняется. Это подтверждает его прямую связь с внутренним состоянием человека. Существуют изменения временные, вызванные ситуативными причинами, — когда почерк меняется от настроения, чувства усталости, напряжения. Есть перемены почерка, связанные с более глубинными причинами, — определенными особенностями личности и ее нервной системы. И есть изменения не сиюминутные, а происходящие на протяжении всей жизни. И это естественно — поскольку почерк можно назвать лакмусовой бумажкой или мгновенным индикатором разных этапов жизни в зависимости от того, стал ли человек более зрелым, самодостаточным, самостоятельным либо изменил в какую-либо сторону свои приоритеты и ценности.

Экспрессивный Николай Цискаридзе

Артист балета, педагог, народный артист России Николай Цискаридзе даже в тексте как будто выписывает балетные па. Очень много завитков, петель, которые говорят о его экспрессивности. Он может говорить убедительно, но обходить неудобные вопросы, если не хочет на них отвечать. Некоторые слова выведены с большим напряжением — скорее всего, тому причиной балетная привычка держать в узде себя и требовать совершенства от других.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Интроверт Владимир Путин

Чаще всего президент России Владимир Путин пишет высокими и узкими буквами. Это может говорить об интровертности. У него логический склад ума и отличная интуиция. А еще эксперты отмечают, что его стиль письма выдает человека упрямого и осторожного по отношению к окружающим людям. Интересно, что сам президент говорил, что иногда не может разобрать собственный почерк.

Фото: Администрация президента РФ

Утонченная принцесса Диана

У принцессы Дианы очень мягкий и округлый почерк — как у самой настоящей принцессы. Девушка была просто создана для того, чтобы находиться в центре всеобщего внимания. Она могла бы добиться больших успехов в творческой деятельности.

Фото: Russ Quinlan / CC BY-SA 2.0

Неестественная Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак — левша. Поэтому наклон влево привычен. Но, в отличие от других, Ксения слишком «роняет» буквы. Это может говорить о ее желании выделиться, доказать, что она не такая, как все. Но это позерство, неестественность. А еще почерк слишком напряженный, что может характеризовать навязчивого человека.

Фото: roscongress / Елена Разина

Образованный Владимир Жириновский

Почерк Владимира Жириновского указывает на то, что его обладатель — очень умный человек. Стиль письма говорит о высоком уровне интеллекта, при этом эмоциональный интеллект практически отсутствует. Это может мешать политику в работе с людьми. В нем очень развит дух соперничества, часто вступает в конфликты, причем эмоционально они его не трогают. Главное — это шоу.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Упорный Дмитрий Медведев

Фото: er.ru

Интерес к почерку заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возник у экспертов, еще когда тот был кандидатом в президенты. Специалисты выявили у него признаки «мужского почерка»: более мелкие, угловатые и максимально упрощенные высокие и узкие буквы. Обладателю такого почерка присущи упорство и резкость. А еще Медведев пишет бегло, что говорит о высоких умственных способностях человека.

Строгий Никита Михалков

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У режиссера и продюсера Никиты Михалкова буквы зажатые, закрытые. Он часто ставит двойные линии там, где можно было уже оторвать ручку от бумаги. У такого человека любовь и привязанность выражаются не в мягкости, открытости и нежности, а в соответствии слогану «пришел, увидел, победил». Он может быть жесток и недоверчив к близким, а еще очень резок.

Честная Лариса Гузеева

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева иногда пишет буквы по-разному. Зачастую они будто пляшут по бумаге. Это признак импульсивности и неумения обуздать себя. Она очень честно высказывает эмоции и чувства, но ее можно заставить сомневаться.

Женственная Анна Павлова

Фото: Общественное достояние

Балерина Анна Павлова обладала очень «женственным», эмоциональным почерком. Выраженный правый наклон букв, перепады нажима — где-то сильнее, а где-то совсем невесомый. Балерине не был близок быт, ее больше интересовали образы, рождавшиеся в воображении.

Азартная Светлана Хоркина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Почерк гимнастки и олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной крупный, беглый, угловатый. Буквы редко выходят за пределы строки, но иногда стремятся вверх. Это говорит о лидерских качествах спортсменки. Она явно хочет быть первой во всем. А еще она экстраверт, азартная и целеустремленная личность.

Любимого вижу по букве

Многие девушки просят экспертов определить по почерку, сложатся ли у них с тем или иным человеком долгие и счастливые отношения. Чтобы это выяснить, специалисты советуют обратить особое внимание на то, как мужчина пишет букву «Т». Если ваш избранник выводит ее жестко, а горизонтальная палочка уходит вниз, то он может скрывать внутри себя агрессора. Об этом же свидетельствует и большое количество угловатых букв.

А еще графологи советуют с осторожностью относиться к людям, которые мелко пишут буквы, расположенные на строке, но при этом у таких букв, как «у», «д», «з», ставят большие нижние «отростки» под строкой.

Внимание: наклон!

Наклон букв при письме может сказать многое. Если буквы на 20–30 градусов отклоняются в правую сторону, то графолог вас опишет как человека открытого, но не импульсивного. Вы умеете держать эмоции при себе даже в напряженных ситуациях. Если наклон сильнее — это показатель стремления к общению и любвеобильности. Такие люди чаще всего бывают собственниками.

Маленький наклон влево говорит о преобладании разума над эмоциями. Большой — характерен для левшей с сильным контролем эмоций и скрытностью.

Если же наклон вообще отсутствует — значит, внутри вас эмоциональность и рациональность находятся в балансе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анжелика Петрищева, астролог:

— Сейчас идет период ретроградности Меркурия, а именно эта планета отвечает за коммуникацию, интеллект и письмо. Это отличное время для коррекции почерка, который, в свою очередь, может изменить судьбу. Если в школе или дома поработать над почерком ребенка, это повлияет на его мышление и дальнейшую жизнь. Не кардинально, конечно, но скорректировать неприятные события может получиться.