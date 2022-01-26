Затмения 2022 года: когда они произойдут и какие перемены принесут в жизнь каждого

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

В 2022 году нас ждет не одно солнечное и лунное затмение. Большая их часть произойдет весной и осенью. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», когда произойдут эти астрологические события и как они изменят нашу жизнь.

Солнечное затмение в Тельце: 30 апреля 2022 года



Частичное солнечное затмение состоится 30 апреля и наиболее сильно затронет людей, родившихся с планетами и точками в карте, расположенными примерно в 5–15 градусах неподвижных знаков (Телец, Лев, Скорпион и Водолей). Оно состоится при частичном соединении Венеры и Юпитера. Финансовые вопросы, материальные ценности и ресурсы, имущество, ощущение собственной важности, потребность в защищенности и комфорте будут в центре внимания. Этот период будет ориентирован на новые начинания во всех этих сферах. Предстоят долгосрочные перемены.

Полное лунное затмение в Скорпионе: 16 мая 2022 года

Это затмение наиболее сильно повлияет на людей, родившихся с личными планетами и точками карты в 20–30 градусах фиксированных знаков (Телец, Лев, Скорпион и Водолей). Нам следует сосредоточиться на том, что мы можем сделать для повышения собственной самооценки. Звезды призывают разобраться в том, что мы действительно ценим и чего хотим в своей жизни, и расстаться с теми вещами или ситуациями, которые не способствуют или уже не способствуют нашему чувству собственной важности.

Солнечное затмение (частичное) в Скорпионе: 25 октября 2022 года

Наиболее сильно это событие затронет людей, родившихся с личными планетами и точками примерно от 0 до 7 градусов фиксированных знаков (Телец, Лев, Скорпион и Водолей) и от 27 до 30 градусов кардинальных знаков (Овен, Рак, Весы и Козерог). Это затмение очень тесно выравнивается с Венерой. Мы можем оценить, где мы усложняем свою жизнь своей любовью/ненавистью к трудностям и конфликтам или зависимостью от еды или предметов комфорта, и подумать, что действительно помогает нам чувствовать себя довольными и комфортными. Знание того, что действительно глубоко заставляет нас чувствовать себя комфортно и удовлетворенно, в конечном итоге улучшает наши интимные отношения. В этот период усиливается наша чувственная сторона и обостряются чувственные ощущения.

Полное лунное затмение в Тельце: 8 ноября 2022 года

Наиболее сильно повлияет на людей, родившихся с личными планетами и точками в 11–21 градусах фиксированных знаков (Телец, Лев, Скорпион и Водолей). Обстоятельства могут сложиться таким образом, что мы будем вынуждены видеть и учитывать ценности других людей, а не ожидать, что другие разделят ту же точку зрения, что и мы. Кроме того, нам необходимо обнаружить свои собственные потребности и ценности как личности. Возможно, сейчас нам нужно предпринять шаги к более эффективному управлению и распоряжению нашими общими ресурсами с другими людьми, нашими долгами или налогами; также нам нужно подумать, вносим ли мы свою долю и получаем ли то, что заслуживаем.