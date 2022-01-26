Умные часы и фитнес-трекеры: «МегаФон» выяснил, какие гаджеты набирают популярность

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Специалисты «МегаФона» проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 58 процентов рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61 до 42 процентов.

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25 процентов в натуральном выражении и 51 процент в денежном. Продажи в розничной сети оператора растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев прошлого года увеличились на 36 процентов в штуках и 193 процента в деньгах.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами. Первый и, вероятно, определяющий — цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами. Причем средняя цена на умные часы за год упала на 29 процентов. Второй фактор — более удобные размер и форма. Взаимодействовать с часами проще благодаря большому экрану.

— Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее трекеры не смогли выдержать конкуренции с часами. Уже в этом году в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73 процентов, — комментирует ситуацию на рынке генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.

По данным оператора, пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом — с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38 процента рынка, если считать в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14 и 10 процентов продаж соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62 процента. Далее идут Honor (13 процентов) и Huawei (10 процентов). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5-й и 6-й серий, а также Huawei Band 6.

— Умные часы и фитнес-трекеры позволяют контролировать интенсивность нагрузки, число сжигаемых калорий и другие базовые параметры тренировочного процесса. Современный фитнес и здоровый образ жизни в целом сегодня без них уже немыслимы, — считает член Международной ассоциации спортивных наук, сертифицированный ISSA персональный фитнес-тренер Руслан Халилов. — Неудивительно, что продажи этих устройств растут.