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Врач рассказала, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Рената Лебедева

Общество
Врач рассказала, какие маски лучше всего защищают от коронавируса
Ученый Полина Тюбаева создала защитную маску, которая разлагается в течение 90 дней / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В общественном транспорте столицы усилили контроль за ношением масок. Вчера об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие маски лучше всего защищают человека от распространения коронавируса и какие из них самые безопасные.

«Омикрон» сейчас активно распространяется по всему миру. Для того чтобы предотвратить цепочку заражений, необходимо максимально защитить себя и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Одним из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения является ношение маски.

Производители средств индивидуальной защиты всячески изощряются и выпускают средства защиты из разных материалов с сотнями оригинальных дизайнов. Но что насчет их эффективности?

— Первый критерий, по которым важно оценить маску, — это ее материал. Ученые сейчас признали, что в этом плане по эффективности лидирует нейлон. Но важно, чтобы в такой маске имелся алюминиевый зажим для переносицы. Тогда проникающая способность бактерий существенно снижается, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева.

Вторым, не менее важным критерием, считают наличие в материале маски опасных веществ по типу формальдегида, ацетона и так далее.

— Здесь самостоятельно проверить маску достаточно сложно. Однако сейчас существует специальная комиссия, которая часто отправляет маски в лаборатории, где проверят их на безопасность и токсичные элементы. Потому, приобретая средства индивидуальной защиты, интересуйтесь их составляющими, — добавляет врач.

Об эффективности простых медицинских средств защиты давно ходят споры в профессиональном врачебном сообществе. Ведь важно не забывать о том, что эти маски изначально использовались теми, кто уже заболел.

— В любом случае это самый удобный, дешевый и распространенный способ защиты от вируса. Но их эффективность будет зависеть от того, как часто вы меняете такую маску. Я рекомендую носить ее не более трех часов, — добавляет специалист.

А вот синтетические маски обладают самым низким уровнем защиты. Эта ткань только способствует размножению бактерий. Потому такие маски могут вызывать высыпания.

КСТАТИ

В Роспотребнадзоре назвали главные правила защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Специалисты посоветовали часто мыть руки с мылом, дезинфицировать все контактные поверхности — особенно гаджеты, носить средства индивидуальной защиты и не трогать грязными руками свое лицо.

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