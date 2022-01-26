Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристка перечислила пять самых эффективных упражнений для похудения

Рената Лебедева

Общество
Фигуристка перечислила пять самых эффективных упражнений для похудения
Анна Погорилая, российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира / Фото: Из личного архива

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. Фигуристка Анна Погорилая поделилась с «Вечерней Москвой» своими любыми упражнениями.

Подъем таза лежа

Ложитесь на спину, согнув ноги в коленях. Поднимите таз, упираясь пятками и лопатками в пол. Ваши руки должны лежать на полу или на животе, не задействуйте их в упражнении. Когда поднимите таз вверх — выдержите паузу, а затем медленно опуститесь. Так нужно сделать три подхода по 20 раз, однако советую увеличивать нагрузку постепенно — для большей эффективности и безопасности.

Скручивания на пресс

Лягте на пол, согните колени. Можете воспользоваться сторонним предметом для того, чтобы положить голени на подходящую для в ас высоту. Выпрямите руки над головой или заведите их за голову в форме замка. Сделайте пару вдохов, напрягите мышцы пресса и задержите дыхание на некоторое время. Не отрывая поясницы от пола, поднимите голову, лопатки и плечи. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз. Очень важно при этом не расслаблять пресс и не прижимать подбородок к груди.

Боковая планка

Лягте на один бок с упором на локоть. Вторую руку нужно держать на поясе или за головой. Затем поднимите бедра от пола и задержитесь в таком положении. Стойте в планке столько времени, сколько сможете. Потом повторите это упражнение на другом боку. Во время выполнения боковой планки важно напрячь все мышцы пресса и ягодиц.

Здоровая спина

Лягте на живот, руки направьте вдоль своего тела. Вдохните и на выдохе поднимите верхнюю часть корпуса на небольшую от пола высоту, задержитесь в таком положении несколько секунд, а потом вернитесь в исходное. Для большей эффективности рекомендую фиксировать ноги под поверхностью какого-нибудь предмета мебели.

Разведение рук в наклоне

Здесь вам понадобятся гантели. Встаньте перед зеркалом, разведите ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Чуть согните ноги в коленях, спину держите ровно. Поднимите руки с гантелями до параллели с полом. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Повторите 15 раз.

Читайте также:
Фигурное катание упражнение Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте