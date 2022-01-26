Фигуристка перечислила пять самых эффективных упражнений для похудения

Анна Погорилая, российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира / Фото: Из личного архива

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. Фигуристка Анна Погорилая поделилась с «Вечерней Москвой» своими любыми упражнениями.

Подъем таза лежа

Ложитесь на спину, согнув ноги в коленях. Поднимите таз, упираясь пятками и лопатками в пол. Ваши руки должны лежать на полу или на животе, не задействуйте их в упражнении. Когда поднимите таз вверх — выдержите паузу, а затем медленно опуститесь. Так нужно сделать три подхода по 20 раз, однако советую увеличивать нагрузку постепенно — для большей эффективности и безопасности.

Скручивания на пресс

Лягте на пол, согните колени. Можете воспользоваться сторонним предметом для того, чтобы положить голени на подходящую для в ас высоту. Выпрямите руки над головой или заведите их за голову в форме замка. Сделайте пару вдохов, напрягите мышцы пресса и задержите дыхание на некоторое время. Не отрывая поясницы от пола, поднимите голову, лопатки и плечи. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз. Очень важно при этом не расслаблять пресс и не прижимать подбородок к груди.

Боковая планка

Лягте на один бок с упором на локоть. Вторую руку нужно держать на поясе или за головой. Затем поднимите бедра от пола и задержитесь в таком положении. Стойте в планке столько времени, сколько сможете. Потом повторите это упражнение на другом боку. Во время выполнения боковой планки важно напрячь все мышцы пресса и ягодиц.

Здоровая спина

Лягте на живот, руки направьте вдоль своего тела. Вдохните и на выдохе поднимите верхнюю часть корпуса на небольшую от пола высоту, задержитесь в таком положении несколько секунд, а потом вернитесь в исходное. Для большей эффективности рекомендую фиксировать ноги под поверхностью какого-нибудь предмета мебели.

Разведение рук в наклоне

Здесь вам понадобятся гантели. Встаньте перед зеркалом, разведите ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Чуть согните ноги в коленях, спину держите ровно. Поднимите руки с гантелями до параллели с полом. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Повторите 15 раз.