Подопечные столичных геронтологических центров поделились воспоминаниями о блокаде Ленинграда

Подпись к фото: В зале воинской и трудовой славы ГЦ «Левобережный» / Фото: Из личного архива

В столичных геронтологических центрах проживают люди, которым ежедневно необходимы помощь и забота. Среди них – ветераны и участники Великой Отечественной войны, свидетели крупнейших исторических событий, например, таких как блокада Ленинграда, снятие которой отмечается ежегодно 27 января.

Спустя целую жизнь, подопечные центров делятся воспоминаниями о прошлом.

Голод и потери

Начало войны Ирина Константиновна Ушакова не помнит — она была годовалым ребёнком. О тех событиях женщина знает со слов родных. Отец ушел на фронт. Братья учились в школе, а после занятий шли на завод вытачивать мины.

— На деревьях даже летом листьев не было, потому что их съедали. Мама просила мальчишек делиться со мной хлебушком, а они хотели, чтобы я им за это пела, — рассказывает Ирина Константиновна.

Пережить голод блокады старшие братья не смогли.

— Жизнь тяжелая была. Досталось тогда и моей мамочке. Потерять двух сыновей — страшное горе, — вспоминает пенсионерка.

В 1943 году Ирина Константиновна вместе с матерью была эвакуирована в Челябинск.

— Там было хорошо. Там было молоко и хлеба побольше давали, — вспоминает блокадница.

После войны мама с дочкой вернулись в родной Ленинград. Огромной радостью для них стало возращение отца.

Больше пяти лет Ирина Константиновна проживает в Геронтологическом центре «Левобережный». Женщине стало трудно жить одной, поэтому решила переехать в социальное учреждение. Сотрудники разработали программу, которая позволяет ей сохранять самостоятельность и активность.

Ирина Константиновна признается, что ей нравится жить в геронтологическом центре: «Сотрудники дружелюбные, готовят вкусно». Здесь она посещает мероприятия, бывает в обществе и получает заботу и внимание.

Ирина Константиновна Ушакова / Фото: Из личного архива

Вкус сгущенки

Родители Светланы Гавриловны Палей были ленинградскими рабочими. Отец ушел на фронт, и маленькая Света осталась с мамой. Сила воли и оптимизм помогли им выстоять блокаду, считает Светлана Гавриловна. Воспоминания о войне никогда ее не покидают.

— Как будто проживаю все заново. Вновь ощущаю дыхание своего любимого, мужественного города, — признается Светлана Гавриловна.

Первое время блокады магазины еще работали, маленькая Света и ее мама ходили за продуктами.

— У нас был большой шкаф. Нижний ящик был весь заполнен печеньем. Я не помню, как, но однажды я все его съела, — смущаясь, рассказывает женщина.

Маленькая девочка и ее мама по сигналу тревоги спускались в бомбоубежище, позже они стали оставаться в квартире, полагаясь на судьбу.

— Однажды в наш дом все-таки попала бомба. И долгое время даже после войны невозможно было убрать эту щель, потому что здания стояли слишком близко друг к другу. Но на это уже не обращали внимание, главное – что живы остались. Потом, правда, в этом месте поставили фикус, — вспоминает Светлана Гавриловна.

В 1942 году отца ранило, мужчина попал в госпиталь, матери разрешили его навестить. Вернувшись домой, она передала дочери гостинец от папы – небольшой пузырек. В маленькой баночке была сгущенное молоко.

— Воспоминание о восхитительном вкусе настоящей сгущенки я пронесла через всю жизнь. Для меня до сих пор остается удивительным, как мама добиралась до госпиталя – он ведь был в районе Финского залива, а это около 20 километров от города, — рассказывает блокадница.

После госпиталя отец вернулся на фронт, а весной того же года пропал без вести.

Светлана Гавриловна Палей / Фото: Из личного архива

В геронтологическом центре у Светланы Гавриловны насыщенная жизнь. Она любит общаться, к ней часто приходят в гости соседи. Женщина старается не пропускать концерты, регулярно посещает занятия в библиотеке, где сотрудники проводят литературные вечера и онлайн-экскурсии.

— Военные годы не прошли бесследно. Жизнь показала нашим ветеранам, насколько важно сохранить себя и свою целостность. Наши блокадницы отличаются своим боевым настроем, они не обращают внимания на разного рода неурядицы и трудности, обладают прекрасным чувством юмора, — отметила психолог Геронтологического центра «Левобережный» Татьяна Бажитова.

В память о дорогой подруге

Подвиг чести, дружбы, взаимовыручки и силы духа ленинградцев не забудется никогда. Память об этом продолжает жить даже после ухода блокадников. Их рассказы передаются из уст в уста близкими и друзьями. Совет ветеранов Геронтологического центра «Коньково» дорожит воспоминаниями о своей подруге, жительнице блокадного Ленинграда Анне Григорьевне Федоровой.

Ее отец с первых дней войны ушел на фронт. 13-летняя Аня осталась с мамой и 9-летней сестрой. Позже к ним приехали дедушка и бабушка. Большую помощь семье оказывали школьники старших классов. Хотя и сами еле держались на ногах. Люди объединялись, чтобы выжить.

Несмотря на голод и постоянные бомбежки, обстрел, ленинградцы не сдались. Старики, женщины и дети встали к станкам для изготовления деталей для военной техники. Были введены карточки — 250 грамм хлеба для работающих, 125 грамм — для иждивенцев. Вместо печек — буржуйки с трубой в окно. Топили книгами, паркетом, мебелью. Питались чем придется. Вороны падали на лету, и подобрать такую добычу считалось за счастье. Однажды дедушка Анны Григорьевны порезал голенища своих сапог из свиной кожи и сварил из них бульон.

18 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, прорвав блокаду. Образовался коридор, через который была эвакуирована семья Анны Григорьевны. Дедушка дорогу не пережил.

Спустя год, 27 января, Ленинград был полностью разблокирован. В июле 1946 г. вернулся с войны отец и организовал возвращение семьи в Ленинград. Так Анна Григорьевна и другие блокадники родились второй раз.

Анна Григорьевна Федорова / Фото: Из личного архива

Работники Геронтологического центра «Коньково» вспоминают, как женщина бережно собирала материалы и свидетельства той поры, своим слушателям раздавала «ленточки ленинградской победы».

— Анна Григорьевна хотела, чтобы люди помнили о величии духа блокадников Ленинграда. Всегда принимала активное участие в мероприятиях на военную тематику. С удовольствием бралась за общественные поручения, приобщала жителей центра к занятиям в хоре, лично приглашала на концерты, беседовала с другими ветеранами, поддерживала в них хорошее настроение, — рассказывает психолог Геронтологического центра «Коньково» Ирина Лапина.

Выражаем самые теплые слова благодарности героям материала. С Днем снятия блокады Ленинграда, с праздником мужества и преданности родному городу и стране!

В столичных геронтологических центрах для жителей разрабатываются индивидуальные программы ухода. Пожилым людям помогают поддерживать физическое и психологическое здоровье. Подопечных окружают вниманием, каждому подбираются занятия по душе, привлекают к общественной жизни учреждения. Сотрудники организовывают творческие мастер-классы и экскурсии, тренинги на развитие мышления, памяти, навыков общения.