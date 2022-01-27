Ценная диета

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Лишний вес — причина многих заболеваний: от гипертонии до артрита. Люди с ожирением испытывают также немало других проблем. Как избавиться от лишних килограммов?

Главный принцип похудения — потреблять меньше калорий, чем расходуешь. Тогда, по словам диетолога Елены Соломатиной, организм начнет сжигать жировую прослойку.

— При этом морить себя голодом не стоит. Ведь если организм начнет испытывать стресс от недостатка питания, он станет делать запасы в виде жира и вы не похудеете, а напротив, поправитесь, — пояснила Елена Соломатина.

По словам эксперта, важно вовремя скорректировать рацион питания.

— Нужно включить в меню для похудения легкоусвояемый белок. Например, в виде нежирных кисломолочных продуктов. Жареное красное мясо нужно заменить вареным. Кроме того, вместо свинины стоит есть курицу, рыбу или индейку — они менее калорийны и легче усваиваются организмом, — пояснила Елена Соломатина.

Еще один принцип правильного питания: нужно отказаться от быстрых углеводов — выпечки, риса, фастфуда, газировки, сладостей. Если хочется сладкого, то следует есть не конфеты, а добавить в рацион дольку горького шоколада с максимальным количеством какао- продуктов.

По мнению Елены Соломатиной, очень помогает при похудении также дробное питание. Можно и нужно есть небольшими порциями не менее пяти раз в день. При этом надо включать в рацион продукты, усиливающие метаболизм: особенно чеснок, имбирь или перец. Также стоит пить больше жидкости.

— Я бы также советовал изменить режим двигательной активности. Делайте 10 тысяч шагов в день, они бесценны, плавайте, бегайте. В общем, сжигайте калории, — рекомендует член Международной ассоциации спортивных наук, фитнес-тренер Руслан Халилов. — При этом ошибочно полагать, что вот сейчас я займусь спортом и сразу похудею. Спорт лишь помогает сбросить лишний вес. А основа процесса — пересмотр вашего ежедневного рациона.

КСТАТИ

Помогают похудеть лайм, имбирь, брокколи и другие продукты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой. Они низкокалорийны и поставляют в организм полезные вещества.