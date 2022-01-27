Как избавиться от боли

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Поражение лицевого и тройничного нервов — одно из самых частых зимних заболеваний. Замерз человек, перенервничал, и — готово. Боль от воспаления так сильна, что ее часто путают с зубной.

Многие путают тройничный нерв с лицевым или думают, что это одно и то же. Но это не так. Тройничный и лицевой нервы — разные пары нервов, они отличаются строением и назначением.

Расскажем о тройничном нерве. Он состоит из трех ветвей, отсюда и его название. Этот нерв — парный, он расходится на правую и левую стороны лица. Однако болит он лишь с одной стороны. При поражении тройничного нерва обычно ставят диагнозы «невралгия», «парез», «нейропатия» и «неврит». Дело в том, что болезни этого нерва могут привести к нарушению подвижности и даже частичному параличу лица. Как правило, испытав сильную боль, люди сами себе назначают анальгетики. Кто-то начинает использовать седативные и противосудорожные препараты и мази, а также противовоспалительные или антигистаминные средства. Некоторые начинают применять антибиотики, что в большинстве случаев также бесполезно. А что же реально помогает?

— Прежде чем лечить боль, нужно знать ее причину. Только так можно вылечить тройничный нерв, не навредив здоровью, — рассказывает врач-рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Эмилия Цыбикова.

Как пояснила эксперт, лучшее средство лечения тройничного нерва — иглоукалывание в сочетании с точечным массажем, фитотерапией и другими методами восточной медицины. Иглоукалывание, кстати, проводится как по лицу, так и по другим точкам на теле. Золотой стандарт лечения — 9–11 сеансов. Это курс лечения.

— С помощью акупунктуры врач стимулирует выработку ацетилхолина и других нейромедиаторов, восстанавливает нормальное поступление нервных сигналов к мышцам, — пояснила Эмилия Цыбикова. — Иглоукалывание оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает работу сосудов, кровообращение и кровоснабжение нервных тканей.

Весьма эффективен и точечный массаж.

— Нажатия на биоактивные точки лица нормализуют тонус мимических мышц. Массаж оказывает противоишемическое действие, улучшает кровообращение и питание тройничного нерва, — пояснила доктор.

А прогревание биоактивных точек позволяет восстановить баланс нервной системы, оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное действие и ускоряет восстановление функций нервов.

Восточная медицина давно и успешно лечит поражения лицевого и тройничного нервов. Важно лишь вовремя обратиться к врачу.

КСТАТИ

Для профилактики заболеваний тройничного и других нервов рекомендуется употреблять в пищу большое количество продуктов с согревающими свойствами. Это практически все пряности, топленое масло, чеснок, рыба, баранина, мясо птицы.