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«Угостите домового пирогом»: столичная ведьма рассказала, как провести День колдуна

Сергей Шахиджанян

Общество
«Угостите домового пирогом»: столичная ведьма рассказала, как провести День колдуна
Ведьма Алена Полынь с атрибутами для колдовских ритуалов / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Завтра, 28 января, по народному календарю отмечают мистический праздник — День колдуна. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в гости к московской ведьме Алене Полынь, чтобы узнать, как живут современные ведуны.

Офис колдуньи больше похож на павильон, где снимаются сказки. Благородный темный цвет стен, бархатные шторы, свечи, удобная и массивная мебель в стиле XIX века. За стеклянными витринами шкафов — необходимые для ритуалов атрибуты: камни-самоцветы, статуэтки, колоды карт, книги в старинных переплетах. Сама колдунья — миловидная женщина с большими карими глазами.

— В День колдуна я советую сдабривать домового, — говорит ведьма. — Например, испечь для него пирог, угостить конфетами. Их можно оставить на ночь на столе. Утром угощение останется, но оно уже будет «обесточено», и его нужно отнести на улицу и положить под дерево. Еще домовые любят цветные пуговицы. Если на холодильник в жестяной коробке из-под чая поставить горсть разноцветных пуговичек, жизнь в доме наладится!

Чаще всего к Алене обращаются с просьбой помочь в любви. В основном это женщины.

— В отличие от психологов, которые используют в своей практике книжные знания, колдуны работают с энергией. Я провожу специальный ритуал, чтобы у человека появился спутник жизни. Для этого нужна его фотография. С помощью заклинаний призывается будущий муж или будущая жена. Кроме того, я даю специальные задания, которые необходимо выполнить и сообщить об этом. Общее время, через которое подействует ритуал, — от двух недель до двух месяцев, — рассказала ведьма.

Как и любая работа, труд ведьмы стоит денег. Материальную благодарность, по словам Алены, ей переводят после получения результата. Юридически колдунья зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платит налоги.

В сети можно найти большое количество людей, которые называют себя колдунами. На популярных досках объявлений, например, корреспондент «МВ» нашел двух московских ведунов — Марию и Дедко Кирилла. Хотите большой и чистой любви? Нужно лишь прислать фото любимого и 100 рублей. И все получится! Причем снимок одного и того же человека сопровождал несколько десятков объявлений в разных городах России — интернет-технологии помогают «колдовству».

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