Освещая подземный путь

Первые пассажиры станции «Комсомольская» Московского метрополитена / Фото: Pastvu.com

В номере за пятницу 25 января 1935 года читатели «Вечерней Москвы» узнали последние известия с очередного партийного съезда и новости о строительстве метро.

В те январские дни все газеты Советского Союза, не исключая и «Вечерку», были охвачены ликованием. Стартовал XVII съезд партии большевиков. Впоследствии его назовут «съездом победителей». Острословы скажут — «съезд победителя». Какого победителя? Его фото в мягких кавказских сапогах и во френче в полный рост было напечатано на первой полосе «Вечерки». Рядом красовался снимок станции метро «Красносельская». Пассажиров на ней пока не было, только рабочие занимались монтажом рельсов. Высокое начальство пристально наблюдало за строительством, о чем сообщала заметка.

«Вечером 23 января, тт. Каганович, Хрущев и Булганин в сопровождении тт. Роттерта, Абакумова, Старостина, Петриковского и других работников метрополитена посетили ряд станций метро. Осмотрев заканчивающуюся отделкой станцию «Комсомольская площадь», они на поезде метро доехали до станции «Сокольники» и вернулись обратно на станцию «Комсомольская площадь». Затем были осмотрены идущие к концу отделочные работы на станциях «Кропоткинские ворота» и «Библиотека имени Ленина». На станциях тов. Каганович дал ряд уточняющих указаний».

Тема метрополитена на этом в номере «Вечерней Москвы» не заканчивалась. На второй полосе поместили еще один отчет о строительстве.

«Сегодня ночью начали снимать леса со здания северного вестибюля станции метро «Охотный ряд» (против Дома Союзов). Внутри вестибюля развернуты облицовочные и обделочные работы, которые закончатся в первых числах февраля. 12-я шахта (площадь Свердлова) завтра заканчивает укладку последних метров железобетонной рубашки. Это будут последние метры рубашки на всем метро», — сообщала читателям газета. И добавляла, что на станции «Охотный ряд» были смонтированы три эскалатора, причем в небывало короткие сроки, каких не знают страны Запада.

Но и это далеко не все. Среди людей, чьи приветствия съезду напечатала газета, был архитектор Николай Колли. Его работами были проекты станций метро первой очереди «Кировская» и «Парк культуры».

«За последние годы выросли новые города и рабочие поселки. Это значит, что на съезде будут говорить о новом строительстве. Мне хочется, чтобы об этом говорилось больше, чтобы съезд вместе с другими вопросами остановился бы на работе архитекторов», — цитировала «Вечерка» слова Николая Колли.

Никто тогда еще не знал, что очень скоро больше половины делегатов съезда подвергнутся репрессиям.

ЦИФРА

3 раза станция метро «Охотный Ряд» была переименована и вновь обретала свое название.

КСТАТИ

Станция метрополитена «Библиотека имени Ленина» сохраняет свое первоначальное название, несмотря на то что сама библиотека еще в 1992 году была переименована. Имени Ленина в новом названии нет, и теперь мы знаем ее как Российскую государственную библиотеку.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция метро первой очереди «Красные Ворота» стала первой станцией, на которой были установлены турникеты. Это случилось в 1952 году. До этого пассажиров по билетам пропускали контролеры.